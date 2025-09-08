Az Aldiban akár 5 forintért is lehet majd cipőt vagy ruhát venni – ha egyáltalán marad még az akció végére

Az Aldi sajtóközleménye szerint akár 5 forintért is lehet új cipőt és ruhát venni a boltban egy új akciónak köszönhetően.

Az élelmiszerlánc csütörtökön egyhetes leárazást indít szinte minden ruházati termékére és cipőire. Az első nap minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forint lesz, majd naponta csökkennek az árak előbb 800, majd 600, 400, 200 és 100 forintra, a hetedik napon, szeptember 17-én pedig már 5 forintért lehet új ruhát vagy cipőt vásárolni – amennyiben marad addigra. A választékban női, férfi és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek is lesznek.

Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

A Blikk szerint ezért érheti meg ez az Aldinak:

Az ilyen akciók a vásárlókat más termékek megvételére is ösztönzik. Amit az Aldi nem tudott huzamosabb ideje eladni az eredeti áron, azt nem érdemes tartogatnia, jobban jár, ha inkább akár veszteséggel megválik tőle. Kell a hely az érkező újabb árukészletnek is, amiből nagyobb forgalmat és hasznot érhetnek el.

Az Aldi közölte, hogy emellett több mint 200 élelmiszer, köztük pékáruk, friss húsok, sajtok, zöldségek, gyümölcsök árát mérsékli tartósan, illetve 1000 forintos kuponokkal egészíti ki a nyugdíjas élelmiszer-utalványt.