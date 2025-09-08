Az amerikai legfelsőbb bíróság szabad utat adott az ICE bevándorlás-ellenes intézkedéseinek Los Angelesben

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága szabad utat adott a szövetségi hatóságok illegális bevándorlás elleni átfogó intézkedéseinek Los Angelesben.

A bírói tanács 6-3 arányban hozott döntésével megváltoztatta egy alsó fokú szövetségi bíróság határozatát, ami megtiltotta a bevándorlási hatóságok Los Angelesben és körzetében szolgálatot ellátó járőrei számára a válogatás nélküli ellenőrzéseket, illetve azt, hogy a bevándorlási tisztek pusztán az etnikum, a beszélt nyelv, valamint foglalkozás és tartózkodási hely alapján kezdeményezzenek igazoltatást annak gyanújával, hogy az illető illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban.

A legfelsőbb bíróság többségi döntésének magyarázataként Brett Kavanaugh bíró arra utalt, hogy az alsó rendű bíróság „túl messze ment” abban, hogy korlátokat szabjon a Bevándorlási és Vámvégrehajtás (ICE) ügynökeinek intézkedéseihez. Brett Kavanaugh bíró azt írta: „Hogy világos legyen, a látszólagos etnikai hovatartozás önmagában nem alapozhat meg megalapozott gyanút. Azonban egyéb lényeges tényezőkkel együtt vizsgálva lehet »releváns tényező«.”

A három liberális bíró ellenvéleményt fogalmazott meg, mondván, a döntés veszélyezteti az alkotmányos szabadságjogokatSonia Sotomayor bíró azt írta: „Los Angeles térségében emberek megszámlálhatatlan sokaságát ragadták meg, taszították a földre és bilincselték meg pusztán a külsejük, a kiejtésük és amiatt, hogy kétkezi munkából élnek. Ma a Bíróság szükségtelenül vet alá megszámlálhatatlanul sok más embert ugyanezeknek a megaláztatásoknak.”

A Legfelsőbb Bíróság döntését Karen Bass, Los Angeles demokrata párti polgármestere is bírálta: „A mai ítélet nemcsak veszélyes, hanem Amerika-ellenes, és az Egyesült Államokban a személyes szabadság alapjait fenyegeti.”

Az Egyesült Államok legfőbb jogi fórumának határozata átmeneti, és arról szól, hogy a hatóságok korlátozás nélküli intézkedései folytathatók az alatt is, amíg arról bíróságon peres eljárás zajlik.

Az ICE irodája Washington D. C.-ben március 14-én. Fotó: Bryan Dozier/NurPhoto

A Los Angeles-i intézkedések körülményeivel kapcsolatban a bírósági eljárás Kaliforniában zajlik, ahol bevándorlópárti civil csoportok indítottak pert a Trump-kormányzat ellen, azzal a váddal, hogy a szövetségi hatóságok szisztematikusan a „barna bőrű” embereket veszik célba, amikor illegális bevándorlókat keresnek.

Egyes becslések szerint Los Angelesben és környékén 2 millió illegálisan érkezett, és az országban illegálisan tartózkodó bevándorló él. (BBC)