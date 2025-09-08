Az MCC együttműködik a Belügyminisztériummal

Együttműködési megállapodást írt alá Pintér Sándor belügyminiszter és Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány főigazgatója Budapesten.

Az aláírás után Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára elmondta: a megállapodás kiterjed a tehetséggondozásra és a kutatásokban való együttműködésre. A tehetséggondozás a köznevelés egyik alapfeladata, ezért is nagyon fontos, hogy Magyarország egyik legjelentősebb tehetséggondozó szervezetével, a Mathias Corvinus Collegiummal együttműködési megállapodást kötöttek – mondta.

Az oktatáskutatás a másik terület, ahol komoly együttműködési lehetőségeik nyílnak, Maruzsa emlékeztetett: a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó Oktatási Hivatal és az MCC már eddig is együtt dolgozott a gimnáziumi rangsorok kialakításán, a jövőben szeretnék ezt az együttműködést elmélyíteni.

Maruzsa szerint mindkét szervezetnek fontos az elemzés, kutatás, a Belügyminisztérium pedig rengeteg adattal rendelkezik az oktatás területén, részben a Kréta rendszerében, részben pedig az Oktatási Hivatal nyilvántartásaiban. Ezeket most is elemzik, de jogos igény, hogy ennél szélesebb körű publikációk is napvilágot lássanak, ezért az MCC kutatóinak is igyekeznek ezekhez a statisztikai adatokhoz hozzáférést biztosítani.

Szalai Zoltán, az alapítvány főigazgatója azt mondta: az MCC fő feladata a tehetséggondozás, már több mint 8000 diákjuk van szerte a Kárpát-medencében, 30 helyszínen 10 éves kortól az egyetemi tanulmányok végéig képezhetik magukat a diákok. Azt mondta, eddig is kiváló volt az együttműködésük az Oktatási Hivatallal, de azt most tovább tudják fejleszteni, ahogyan a kutatásban is szélesebb körű együttműködésre nyílik lehetőség.

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója beszédet mond a III. Nemzeti Szabályozói Konferencián az MCC székházában 2024. november 21-én. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Szalai bízik benne, hogy az MCC-s diplomások olyan hivatást, munkát találnak, ahol ki tudnak teljesedni, és a hazát tudják szolgálni, és Szalai reméli, hogy sokan közülük a Belügyminisztériumnál vagy valamely hozzá kapcsolódó szervezetnél helyezkednek majd el.