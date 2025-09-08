Betiltották a közösségi médiát, válaszul tucatnyi halálos áldozattal járó zavargások robbantak ki Nepálban

Legalább tizenhárom ember meghalt és több tucatnyian megsérültek, amikor a közösségi médiát betiltó kormányzati döntés ellen tüntetők összecsaptak a biztonsági erőkkel.

Több ezren csatlakoztak a nagyrészt a Z generációból kikerülő tüntetők felhívására, hogy a parlament épülete közelében gyűljenek össze Katmanduban a Facebook, az X, a YouTube és egyéb platformok betiltása miatt. Nepál kommunikációs minisztere, Prithvi Subba a BBC-nek elmondta, hogy a rendőrségnek erőszakot kellett alkalmaznia, ami vízágyúk, gumibotok és gumilövedékek használatát jelentette.

Fotó: SUBAAS SHRESTHA/NurPhoto via AFP

A kormány szerint a közösségi média platformokat szabályozni kell a hamis hírek, a gyűlöletbeszéd és az online csalások kezelése érdekében. Azonban az olyan népszerű platformokat, mint az Instagram és a fent említettek, milliók használják Nepálban szórakozásra, hírekre és üzleti célokra.

A tüntetők a korrupció és a kormány autoriter hozzáállása ellen tiltakoztak. Amikor a tüntetés a parlament közelébe ért, néhány tüntető behatolt a közönség elől lezárt területre, a rendőrség pedig könnygázt és vízágyúkat vetett be A katmandui kerületi hivatal szóvivője szerint kijárási tilalmat vezettek be a parlament épületét körülvevő területeken, és a hadsereg több egységét is az utcára vezényelték.

A múlt héten a hatóságok 26 közösségi média platform blokkolását rendelték el, mert nem feleltek meg a nepáli kommunikációs és információs technológiai minisztériumnál való regisztráció határidejének. Péntek óta a felhasználók nehézségekbe ütköztek a platformok elérésében, bár néhányan VPN-eket használnak a tiltás megkerülésére. Nepál kormánya azt állítja, hogy nem tiltja be a közösségi médiát, hanem összhangba kívánja hozni azokat a nepáli törvényekkel. A nepáli kormányt jelenleg a Nepáli Kommunista Párt – Egységes Marxista–Leninista frakciója irányítja koalícióban a balközép Nepáli Kongresszussal. (via BBC)