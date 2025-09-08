Borízű hang #236: Tisztességes búváremberek Keszthelyen, de Mohamed nélkül [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogyan tudod meghallgatni a teljes adást.
Még jó, hogy nincs köztünk Mohamed!
Hiszen egy teli Puskás Aréna sokkal jobb, mint egy üres Puskás Aréna.
Az angol klub U21-es csapatában játszó Michael Okeke 2028-ig írt alá a Puskással.
Fél éve még úgy tűnt, Amerika és India természetes szövetségesek, az ország vezetői közt pedig remek a kémia. Mára a biztonságpolitikai és gazdasági kapcsolatok is évtizedes mélypontra kerültek. Korábban elképzelhetetlen módón Amerika Pakisztánnal barátkozik, India meg Kínával.
A valamirevaló magyar konzulátusok sztárja most Áder Orsolya. Pláne ha Daytona Beach tiszteletbeli konzulátusáról van szó.