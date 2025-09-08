Bulizni jött Budapestre a két brit férfi, akik közül az egyik halálra késelte a másikat az Akácfa utcában

Hajnalban megöltek egy férfit Erzsébetvárosban hétfő hajnalban. Azóta kiderült, hogy a késelés áldozata egy 28 éves férfi, az elkövető pedig egy 34 éves személy, akire akkor csaptak le a hatóságok, amikor a véres holttestet vonszolta végig a folyosón. A támadót elfogták, emberölés miatt indult nyomozás.

A TV2 Tények úgy tudja, mindkét férfi brit állampolgár, és szórakozni jöttek Budapestre, ehhez bérelték ki az Akácfa utcai lakást. A gyilkosság előtt bulizni voltak, de később valamin összevesztek, és a konfliktus annyira elfajult, hogy a 34 éves férfi kést rántott. A Tények szerint a gyanúsított megpróbálhatta lehúzni a lépcsőn a holttestet, ekkor fogták el a rendőrök, akik azóta már kihallgatták.