Carlos Alcaraz nyerte a US Opent, újra ő a világelső

Carlos Alcaraz 6:2, 3:6, 6:1, 6:4-re legyőzte Jannik Sinnert a US Open vasárnapi döntőjében. A spanyol hatodik Grand Slam-győzelmét szerezte, és visszavette az olasztól a világelső pozíciót.

Fotó: AL BELLO/Getty Images via AFP

A két teniszező egy naptári éven belül, egymás után harmadszor vívhatott egymás ellen GS-döntőt, ilyenre az open era, azaz a profik 1968-as beengedése óta nem volt példa. A címvédő és világelső Sinner sorozatban ötödik, összességében pedig hatodik Grand Slam-döntőjére készülhetett, ebből négyszer győzött. Az ötszörös GS-bajnok, New Yorkban 2022-ben győztes Alcaraz hetedszer játszhatott GS-trófeáért.

A mérkőzés Donald Trump jelenléte miatt a vártnál egy órával később kezdődött, de a spanyol így is éles tenisszel kezdett. A második szettre Sinnernek sikerült megtörnie a lendületét, a folytatás azonban ismét a spanyolról szólt, aki négy szettben lezárta a döntőt.

A US Open sorozatban a nyolcadik olyan Grand Slam volt, amitt Alcaraz vagy Sinner nyer meg, ilyen páros szériát legutóbb Federer és Nadal produkált még a 2006-ban és 2007-ben. (MTI, Eurosport)