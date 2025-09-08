Demeter Szilárd megüzente a múzeumi dolgozóknak: mondják meg, kit kell kirúgni, ha fizetésemelést akarnak

Facebook-bejegyzésben reagált Demeter Szilárd a Nemzeti Múzeum dolgozóinak hétfő délelőtti üzemi gyűlésére, melyen az elmaradt bérrendezést kérték számon a munkáltatójukon. Demeter, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központjának (MNMKK) elnöke posztjában azt írta:

Vagy a fenntartó minisztérium ad erre többletforrást kifejezetten a személyi sorra, majd úgy alakul a költségvetési törvény, hogy ez a többlet beépül a mindenkori bázisköltségvetésbe, vagy pedig kevesebbeknek adunk többet, magyarán elbocsátunk munkavállalókat

– fogalmazott Demeter, majd hozzátette:

Egy évvel ezelőtt is világossá tettem, hogy ha a gyors megoldást, vagyis a második utat választjuk, akkor viszont mondják meg ők, kiket rúgjak ki.

Fotó: Németh Dániel/444

Demeter szerint az államháztartási törvény értelmében bármennyi pénzt is spórolnának a működtetésen, szolgáltatásokon vagy egyebeken, azt nem tudják fizetésemelésre fordítani. Szerinte nincs erkölcsi alapja az elbocsátásokra, mivel olyan emberek dolgoznak az intézményben, akik nagyjából éhbérért, küldetéstudatból végzik munkájukat évtizedek óta. Szakmai alapon viszont szerinte lehet döntéseket hozni, úgyhogy elkezdtek egy HR-átvilágítást, amiben kérte a múzeum üzemi tanácsának segítségét is. (via Telex)