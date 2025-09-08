Egy bajorországi társasház lakói azt hitték, gyerekek nyomkodják éjszaka a csengőt, de kiderült, hogy a tettes egy meztelencsiga volt

Egy bajorországi társasház lakói, akik a késő éjszakai, megszállottan csengő ajtócsengők miatt hívták ki a rendőrséget, meglepetten fedezték fel, hogy a tettes nem egy csínytevő tinédzser volt, ahogyan sejtették, hanem egy meztelencsiga.

A csiga fel-le mászkált a csengőpanelon, káoszt okozva a házban, és a zaj miatt aludni képtelen, dühös lakókat rángatva ki az ágyukból éjfél után.

A lakók először azt hitték, a tettes a Klingelstreich nevű, német fiatalok körében időnként népszerű szórakozás áll: a gyerekek megnyomják egy ház csengőjét, majd elfutnak, mielőtt bárki elcsípné őket.

De amikor a csengetés még a két rendőr megérkezése után is folytatódott, pedig senki sem állt az ajtónál, és a mozgásérzékelő sem jelzett, közelebbről is megvizsgálták a fém csengőpanelt – és ott fedezték fel a meztelencsigát (Nacktschnecke).

„Már lefeküdtünk aludni. 10 óra után általában nem nyitunk ajtót, így amikor megszólalt a csengő, próbáltam figyelmen kívül hagyni. Azt hittem, a szemközti, elhagyatott házból jött gyerekek lehetnek” – mesélte Lisa, egy 30 éves bolti eladó a Bildnek. Azt mondta: „Aztán felhívott a sógornőm, aki az emeleten lakik, és megkérdezte, hogy nálunk is szól-e a csengő, mert az övé nem akart elhallgatni. Akkor is csengett, miközben telefonáltunk, és senki nem volt látható az ajtónál. Egyre nyugtalanabbak lettünk. Ekkor döntöttünk úgy, hogy kihívjuk a rendőrséget.”

A lakók és a rendőrök együtt fedezték fel a csigát, amint átmászott a kaputelefon-panelen. „Még a nyálcsíkját is látni lehetett, amit a szenzorokon húzott végig, miközben átmászott rajtuk” – mondta Lisa.

Egy nyilatkozatban a bajorországi Schwabach rendőrségi szóvivője közölte, hogy az állatot „megfékezték, megtanították neki, hol vannak a területe határai, és egy közeli füves területre helyezték”. (Guardian)