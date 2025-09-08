Életfogytiglant kapott az ausztrál gombás gyilkos

Erin Pattersont életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, az ötvenéves nőt 33 évig nem lehet feltételes szabadlábra helyezni, amiért megölt három embert, egyet pedig megpróbált megölni a szándékosan mérgező gombával készített Wellington-bélszínnel.

Fotó: WILLIAM WEST/AFP

Pattersont már júliusban bűnösnek találták a 11 hétig tartó tárgyalás után, de a végső ítéletet csak most hozták meg. Az esküdtszék bűnösnek találta férjének szülei és férjének nagynénja meggyilkolásában, illetve abban, hogy férjét is megpróbálta megölni.

Az ausztrál nő 2023 júliusában hívta meg vacsorázni a volt férjét, annak szüleit, illetve a nagynénjét és annak férjét, a helyi baptista lelkipásztort, Ian Wilkinsont. A nő volt férje végül nem ment el a vacsorára, ahol Patterson Wellington-bélszínt tálalt fel, amitől a volt apósa, anyósa és annak nővére meghaltak, a lelkész pedig súlyosan megbetegedett.

Wilkinson augusztusban a legfelsőbb bíróság előtt közölte, hogy nem tekint magára Erin Patterson áldozataként, illetve megbocsát a nőnek, amiért megpróbálta őt megölni, de amiatt nem tud neki megbocsátani, hogy három másik embert megölt.

(Guardian)