Első kézből fogja megtudni az ország, hogy érvénytelenítik a devizahitel-szerződéseket, és hogy megszüntetik a határon túliak szavazati jogát

A DK-sok nem fukarkodnak a szép szavakkal. „Ez a több mint 150 oldalas, részletes, minden kormányzati területre kiterjedő program Magyarország legtapasztaltabb szakértőinek munkáját dicséri. Ők egy olyan baloldali politika mentén határozták meg hazánk jövőjét, amely a nagyvállalatok és a milliárdosok helyett a dolgozó emberek, az életüket végigdolgozott nyugdíjasok, a pályakezdők, a családok és a rászorulók érdekében hoz kormányzati döntéseket” – írják.
A lényeg egyik fele: a Demokratikus Koalíció politikusai országjárásra indulnak, hogy Magyarország mind a 106 választókerületében bemutassák „Dobrev Klára baloldali programját”.
Ebben a DK többek között vállalja, hogy
A lényeg másik fele: „Mi, baloldaliak, Dobrev Klára vezetésével és ezzel a baloldali programmal fogjuk 2026-ban a szavazófülkékbe vinni azt a több mint félmillió szavazót, akik nem szavaznának jobboldali pártokra, se a Fideszre, se a Tiszára. Mert Dobrev Klára baloldali programja és a baloldali szavazók nélkül nincs kormányváltás!”
A 21 Kutatóközpont múlt héten közzétett felmérése szerint a Demokratikus Koalíció népszerűsége jelenleg mintegy 2 százalékos.