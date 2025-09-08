Első kézből fogja megtudni az ország, hogy érvénytelenítik a devizahitel-szerződéseket, és hogy megszüntetik a határon túliak szavazati jogát

A DK-sok nem fukarkodnak a szép szavakkal. „Ez a több mint 150 oldalas, részletes, minden kormányzati területre kiterjedő program Magyarország legtapasztaltabb szakértőinek munkáját dicséri. Ők egy olyan baloldali politika mentén határozták meg hazánk jövőjét, amely a nagyvállalatok és a milliárdosok helyett a dolgozó emberek, az életüket végigdolgozott nyugdíjasok, a pályakezdők, a családok és a rászorulók érdekében hoz kormányzati döntéseket” – írják.

A lényeg egyik fele: a Demokratikus Koalíció politikusai országjárásra indulnak, hogy Magyarország mind a 106 választókerületében bemutassák „Dobrev Klára baloldali programját”.

Ebben a DK többek között vállalja, hogy

a kormányváltás után elkobozzák a korrupt módon szerzett milliárdos vagyonokat;

a 150 ezer forint alatti nyugdíjak esetében 50 százalékos azonnali emelést, a 150 ezer és 250 ezer forint közötti nyugdíjak esetében pedig 25 százalékos átlagos emelést hajtanak végre;

bevezetik az európai minimálbért és eltörlik a rabszolgatörvényt;

érvénytelenítik a devizahitel-szerződéseket;

megszüntetik a határon túliak szavazati jogát.

A lényeg másik fele: „Mi, baloldaliak, Dobrev Klára vezetésével és ezzel a baloldali programmal fogjuk 2026-ban a szavazófülkékbe vinni azt a több mint félmillió szavazót, akik nem szavaznának jobboldali pártokra, se a Fideszre, se a Tiszára. Mert Dobrev Klára baloldali programja és a baloldali szavazók nélkül nincs kormányváltás!”

A 21 Kutatóközpont múlt héten közzétett felmérése szerint a Demokratikus Koalíció népszerűsége jelenleg mintegy 2 százalékos.