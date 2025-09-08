Felmondott a harmadik, melegek mellett kiálló pázmányos pszichológus is

Mind a három melegek mellett kiálló pszichológus felmondott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen – közölte a Telexszel az egyetem kommunikációs osztálya. Múlt héten még információink szerint Zsila Ágnes maradt az intézménynél, míg Kengyel Judith Gabriella és Szondy Máté még augusztusban távoztak.

Mint ismeretes, a Pázmány bölcsészkara a dékán kezdeményezésére azután indított etikai eljárást, hogy a pszichológusok a HVG-ben arról írtak, hogy a tudományos bizonyítékok szerint a szeretetteljes család fontosabb a gyerekeknek, mint a szülők neme. A Pázmány ezután etikai eljárásban marasztalta el a saját oktatóit.

A három pszichológust szociológus kollégájukkal ellentétben formálisan nem bocsátották el, viszont fegyelmit kaptak. Ebben a figyelmeztetés mellett egy, a katolikus tanításról szóló hat alkalmas továbbképzés lehetőségét ajánlották fel az elmarasztalt pszichológusoknak. Zsila Ágnes esetében azonban ez már nem lehetőség, hanem kötelező lett, azaz a dékán minden szerdán másfél órán keresztül kívánta katekézisből leckéztetni és kikérdezni a pszichológust.

A Telexnek hétfőn a PPKE kommunikációs osztálya azt közölte, mindhárman távoztak: „Egyikük munkavállalói felmondással szüntette meg a jogviszonyát, míg a másik kollégával közös megegyezésben rendeztük a munkaviszony megszűnésének részleteit. Időközben, a mai nap folyamán, a harmadik érintett oktató is benyújtotta azonnali hatályú felmondását” – válaszolták.

Az ügyről bővebben ebben a cikkben olvashatnak. (via Telex)