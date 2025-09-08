Hadiipari kisgömböc: a 4iG többségi tulajdont szerzett a Rábában, és „teljes körű védelmi ipari portfóliót hoz létre”

A 4iG újabb stratégiai lépést tett védelmi ipari portfóliójának bővítése érdekében. Leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projekttársaságán keresztül megszerzi a tőzsdén jegyzett Rába többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és a tőkepiaci törvénynek megfelelően kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó, közel 25 százaléknyi közkézhányadra – írja a Portfolio. A közel 25 milliárd forintosra becsült tranzakció finanszírozása saját forrásból és külső hitelekből valósul meg.

A 4iG SDT Zrt. a tranzakció céljára létrehozott projekttársaságon keresztül (4iG SDT EGY Zrt.) 54,34 százalékos tulajdonrészt vásárol az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.-től, valamint 20 százalékos részvénycsomagot a Széchenyi István Egyetemért Alapítványtól – ismerteti a részleteket a lap.

A Rába Magyarország meghatározó járműipari vállalata, amely futóműveket, főegységeket és alkatrészeket gyárt haszongépjárművekhez, mezőgazdasági és építőipari gépekhez. Termékeit főként Észak-Amerikába, az Európai Unióba és kisebb mértékben Japánba exportálja. A cég több évtizedes tapasztalattal bír a védelmi iparban: járműveit a Magyar Honvédség is használja, emellett nemzetközi partnerekkel – például a török Nurol Makinával – közösen fejleszt páncélozott járműveket. A 4iG célja, hogy a Rába katonai járműgyártási kapacitását és mérnöki tudását beépítse védelmi portfóliójába, valamint a Széchenyi István Egyetemmel való együttműködéssel erősítse győri kutatás-fejlesztési bázisát.

Jászai Gellért (középen) Orbán Viktor 2023. februári évértékelőjén Fotó: Németh Dániel/444

„A Rába felvásárlása meghatározó lépés a 4iG Csoport védelmi ipari stratégiájának megvalósításában. A hagyományos védelmi kompetenciák és az új generációs technológiák összekapcsolásával a Rába közel 130 éves ipari örökségén alapuló modern nagyvállalat jöhet létre, amely a NATO- és EU-tagországok számára is versenyképes, magyar gyártású és fejlesztésű megoldásokat kínál. A tranzakcióval és a folyamatban lévő akvizíciónkkal integrált, teljes körű védelmi ipari portfóliót hozunk létre a szárazföldi, légi és űripari területeken, amely új exportpiacokat és innovációs lehetőségeket nyithat társaságaink számára” – mondta a fejleményekről Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke.

Már évekkel ezelőtt megindult a 4iG-nél a nyitás a védelmi ipar irányába – írja a Portfolio –, az elsők között a Rheinmetall-lal kötött stratégiai együttműködést a cég. Igazán tavaly pörgött fel a folyamat, az űr- és védelmi területen sorra jöttek a bejelentések, műholdprogramról, űripari gyártóközpontról és védelmi ipari megállapodásokról. Jászai Gellért decemberben Elon Musknál vendégeskedett, a Rheinmetall mellett azóta olyan nagyvállalatok lettek a 4iG partnerei, mint az L3Harris, az Axiom Space vagy az Azercosmos.

Több további megállapodás is született, de a Portfolio szerint folytatódhat a sor, Jászai Gellért ugyanis meghatalmazott nagykövetként világszerte folytat tárgyalásokat, többek között járt a Pentagonban, a Lockheed Martinnál és a SpaceX-nél is.