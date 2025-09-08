Hat halottja és nyolc sebesültje van a jeruzsálemi terrortámadásnak

Már hat halálos áldozata és nyolc sebesültje van a palesztin fegyveresek jeruzsálemi terrortámadásának, a legsúlyosabbnak, amit a város az elmúlt években látott.

Az izraeli rendőrség szerint „két terrorista egy járművel érkezett”, majd tüzet nyitott egy buszmegállóra a város északi peremén, a Ramot-csomópontnál, végül egy szolgálaton kívüli katona és egy civil viszonozta a tüzet és „tette ártalmatlanná” a támadókat. Az izraeli média szerint a halálos áldozatok egy 60 éves nő és öt – 25 és 79 év közötti – férfi. A helyi kórházak közölték, hogy két sebesült állapota súlyos. Egyik fegyveres csoport sem vállalta azonnal a felelősséget, bár a Hamász üdvözölte a támadást.

A helyszínen Benjámin Netanjahu újságíróknak azt mondta, Izrael „intenzív háborút folytat a terrorizmus ellen több fronton”. A miniszterelnök azt mondta, az izraeli biztonsági erők idén több száz támadást hiúsítottak meg a megszállt Ciszjordániában, „de sajnos nem ma reggel”. „Most üldözést folytatunk, és lezárjuk azokat a falvakat, ahonnan a gyilkosok érkeztek. Elfogunk mindenkit, aki segítette és kiküldte őket, és még keményebb lépéseket fogunk tenni” – mondta.

Fotó: Mostafa Alkharouf/Anadolu via AFP

Az izraeli hadsereg közölte, hogy katonák vették körül a ciszjordániai Rámalláh városának peremén lévő palesztin falvakat, hogy „meghiúsítsák a terrorizmust és erősítsék a védelmi erőfeszítéseket”.

A terrortámadás a reggeli csúcsforgalomban történt a Ramot-csomópontnál. Egy rendőrségi szóvivő azt mondta: „A terroristák járművel érkeztek, és szándékosan tüzet nyitottak több civilre, akik a forgalmas buszmegállóban várták, hogy elkezdjék a napjukat. A helyszínen tartózkodó több fegyveres civil azonnal cselekedett. Tüzet nyitottak, és helyben megölték a két terroristát.” A rendőrök „több fegyvert, lőszert és egy kést” foglaltak le, amiket a támadók használtak – mondta. Az izraeli média szerint a férfiak a ciszjordániai al-Kubeiba és Katanna falvakból indultak útnak, kb. 10 kilométerre a Ramot-csomóponttól nyugatra.

Az izraeli külügyminisztérium által megosztott fedélzetikamera-felvételen férfiak, nők és gyerekek tucatjai láthatók, amint egy buszmegállóból és egy álló busztól menekülnek a lövések hangjára. Egy második busz szélvédője betörik a lövöldözés során, mielőtt fegyveres civileknek látszó emberek közelednének a helyszínhez.

Daniel Katzenstein, a United Hatzalah segélyszervezet elsőként kiérkező munkatársa nem sokkal a támadás után érkezett a helyszínre, és az egyik buszsofőrt látta el. „Mohammednek hívták. Ő is odaszaladt segíteni. Ez nem az iszlám és a judaizmus harca, hanem azoké, akik ártani akarnak, és azoké, akik élni szeretnének” – mondta a BBC-nek Katzenstein.

Fotó: Menahem Kahana/AFP

Az izraeli média az öt megölt férfit Yaakov Pintoként (25), Yisrael Matznerként (28), Yosef David rabbiként (43), Mordechai „Mark” Steinsagként (79) és Levi Yitzhak Pashként azonosította. A meggyilkolt nőt Sarah Mendelsonként (60) nevezték meg.

Izrael elnöke, Jichák Hercog a nyilatkozatában azt írta: „Ártatlan polgárokat, gyerekeket és felnőtteket gyilkoltak meg és sebesítettek meg hidegvérrel egy városi buszon gonosz terroristák. A sokkoló támadás újra és újra emlékeztet minket arra, hogy a totális gonosz ellen harcolunk. A világnak meg kell értenie, mivel állunk szemben.” Emmanuel Macron francia elnök „határozottan elítélte a terrortámadást”, míg az Egyesült Királyság új külügyminisztere, Yvette Cooper „megdöbbentőnek” nevezte azt. A palesztin elnöki hivatal „megerősítette szilárd álláspontját, amely elutasítja és elítéli a palesztin és izraeli civilek bármilyen célba vételét, valamint minden erőszak és terrorizmus formáját, függetlenül annak forrásától” – jelentette a hivatalos Wafa hírügynökség.

A Hamász viszont „hősies és kivételes akciónak” nevezte a két palesztin fegyveres által végrehajtott támadást. Bár a szervezet nem vállalta magára a támadás megszervezését, közölte, hogy az „természetes válasz a megszállás bűneire és a népünk ellen folytatott népirtásra”. A Hamász közel két éve háborút folytat az izraeli erőkkel a Gázai övezetben, miután 2023. október 7-én támadást indított Izrael déli része ellen. Azóta az izraeli biztonsági erők fokozott készültségben vannak Izraelben és Ciszjordániában, és viszonylag kevés hasonló támadás történt Jeruzsálem környékén. 2023 novemberében három izraelit öltek meg, amikor két palesztin fegyveres tüzet nyitott egy nyugat-jeruzsálemi buszmegállónál. Azt a támadást a Hamász vállalta magára.

A mostani lövöldözés kritikus időpontban történt, amikor az izraeli hadsereg fokozza a támadásokat Gázavárosban. Eközben hírek szerint Izrael és a Hamász új tűzszüneti és túszszabadítási javaslatokat mérlegel, amiket a Fehér Ház terjesztett elő.