Hódmezővásárhely újra bejelentkezik a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyért

Hódmezővásárhely megint benyújtja a korábban már sikeresnek minősített pályázatát a szabadkígyósi Wenckheim-kastély fenntartható fejlesztésére – jelentette be Márki-Zay Péter.

A polgármester azt írta, az önkormányzat célja az új pályázatukkal is változatlan: biztosítani, hogy a kastély ne kerüljön Fidesz- és oligarchakörök kezeibe, hanem köztulajdonban maradjon, és a jövőben is közösségi, kulturális célokat szolgáljon. Ezért a korábban már benyújtott, Lázár János által kiválónak minősített pályázatukat tartalmi változtatások nélkül nyújtják be ismét.

A polgármester szerint a jelenlegi pályázati feltételek még kedvezőbbek a korábbiaknál, mivel a minisztérium közel 1 milliárd forintos forrást biztosít a nyertes pályázónak a legsürgetőbb felújítási munkálatok elvégzésére. Hódmezővásárhely korábban is vállalta, hogy a kastély működtetését a szabadkígyósi önkormányzattal együttműködésben, turisztikai és gazdasági területen jártas szakértők bevonásával valósítaná meg.

„Fő célunk a pályázat benyújtásával korábban is az volt, hogy megóvjuk a Hódmezővásárhelyhez közeli, felbecsülhetetlen értékű történelmi épületet az ellopástól. Amennyiben a kastély állami tulajdonban marad, vagy az a Békés Vármegyei Önkormányzat tulajdonába kerül, készséggel lemondunk a pályázatban megfogalmazott igényünkről” – írta Márki-Zay Péter, aki személyes meggyőződésének hangot adva kiemelte, hogy a jövőben a magyar kulturális és történelmi örökség részét képező kastélyainknak a múlt értékeit tiszteletben tartó állam tulajdonában kell maradniuk.

A szabadkígyósi Wenckheim-kastély a 2022-es felújítás után Fotó: szabadkigyosikastely.hu

A Lázár vezette Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) tavaly pályáztatott meg nyolc kastélyt, és a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyra Hódmezővásárhely is bejelentkezett. A kastélyt végül februárban annak ellenére ítélték oda Hódmezővásárhelynek, hogy Lázár korábban szkeptikusan nyilatkozott az önkormányzati bejelentkezésről. De az átvételt felfüggesztették, miután a helyi Fidesz–KDNP-frakció márciusban népszavazást indítványozott arról, hogy az önkormányzat átvegye-e a kastély fenntartását, üzemeltetését és fejlesztését. De a kérdést sem a helyi választási bizottság, sem a Szegedi Törvényszék nem találta népszavazásra bocsáthatónak. Az önkormányzat jogászai szerint ráadásul az átadás-átvétel népszavazás miatti felfüggesztésnek sem volt jogalapja.

Lázár János júniusban visszavonta a szabadkígyósi kastély hódmezővásárhelyi önkormányzatnak való átadásáról hozott döntését, az erről szóló levelében nem indokolta döntését, de hozzátette, hogy jogorvoslatnak nincs helye.