Kötcsei szabálytalan drónozás miatt indított eljárást a rendőrség

Komoly rendőri készültség volt vasárnap Kötcsén, ahol egymástól pár száz méterre tartott rendezvényt a Fidesz és a Tisza Párt.

A Telex megkérdezte a rendőrséget, hogy kellett-e intézkedniük, amire Orbán Zoltán, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte:

„A kötcsei rendezvény biztosítása során kollégáim egy személyt állítottak elő, továbbá szabálytalan drónhasználat miatt közigazgatási eljárás indult a Siófoki Rendőrkapitányságon.”

De az eljárásra tekintettel ennél bővebb tájékoztatást nem adott.

Magyar Péter vasárnap délelőtt arról posztolt, hogy „a légteret lezárta a TEK, így drónozni nem tudunk”. A 24 megkeresésére a Terrorelhárítási Központ a HungaroControl Zrt. légtérfelhasználási tervét ajánlotta figyelembe, amiből kiderült, hogy 7 és 19 óra között légtérkorlátozás volt Kötcse felett, 9500 láb (3 km) magasságig.

A Telex emlékeztet arra, hogy a kormánypárti média nagyja (Magyar Nemzet, Mandiner, Bors, Tények) megosztotta a megafonos Deák Dániel Facebook-posztját egy drónfotóról, ami állítása szerint 11:38-kor készült a Tisza Párt kötcsei rendezvényén.

Deák Dániel a Telexnek azt mondta: nem kapott értesítést a hatóságoktól, és nem kíván nyilatkozni az ügyben. Ő egyébként vasárnap éppen egy élő adásban beszélt, amikor felbukkant a miniszterelnök, és rövid szerencsétlenkedés alakult ki az ültetéssel, miután Orbán Viktor alatt összeroskadt egy papírdoboz.