Közpénznek csúfolják az egészségügyi államtitkár egyik gyerekét az iskolában

Takács Péter egészségügyi államtitkár az Indexnek adott interjúban beszélt arról, hogy gyerekei közül már többet is ért bullying, amiért „a nagy nyilvánosság előtt vív harcot politikai ellenfeleivel”.
„A nagyobbak érzékelik jobban, a 15 éves lányom is megtapasztalta, aki egyébként már büszke MCC-s diák, ott végre megtalálta a közösségét. De a legsúlyosabban a nagyfiamat érintette. Ki kellett íratnom a XII. kerületi általános iskolából, mert rendszeresen zaklatták. »Apád lop«, »rohadjatok meg«, »szétlopjátok az országot« – hetekig, sőt hónapokig hallgatta ezt a gyerek. Megbeszéltük, és mondtam neki, hogy ezt ne viselje tovább, keressünk másik iskolát. Most már konszolidáltabbak a körülmények.”
Takács konkrétabban is elmondta, hogy fiát hogyan bántalmazták társai az iskolában: „Fociztak az iskolában. Az egyik tízéves gyerek elesett, a fiam odament segíteni, nyújtotta a kezét. A másik gyerek meg ellökte a felé kinyújtott kezét és rászólt: »Húzzál innen, te fideszes g***! Takarodj, olyan nagyképű vagy, mint az apád! Az egész családotok az, pedig csak Orbán csicskái vagytok.«
Takács elmondása szerint ezt egy tízéves gyerek mondta, „akinek egyébként egy ellenzéki újságíró az apja”. „Vajon mit hall otthon? Biztosan nem azt, amit az enyém. Mi azt tanítjuk nekik, hogy ha valakinek az apukája másképp gondolkodik a világról, mint a te apukád, attól még lehettek barátok, lehet együtt focizni. De amikor a fiam elmesélte ezt, láttam rajta, hogy nagyon megviselte az eset.” Azt mondta, a „kisebbeket kevésbé érdekli”, hogy mások gúnyolják őket, a középső fia például csak nevet, ha „közpénznek” csúfolják. Ehhez még hozzátette, ő még sosem hallotta, hogy valakit azért bántanának az iskolában, mert az apja ellenzéki politikus.