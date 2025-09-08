Közpénznek csúfolják az egészségügyi államtitkár egyik gyerekét az iskolában

Takács Péter egészségügyi államtitkár az Indexnek adott interjúban beszélt arról, hogy gyerekei közül már többet is ért bullying, amiért „a nagy nyilvánosság előtt vív harcot politikai ellenfeleivel”.

„A nagyobbak érzékelik jobban, a 15 éves lányom is megtapasztalta, aki egyébként már büszke MCC-s diák, ott végre megtalálta a közösségét. De a legsúlyosabban a nagyfiamat érintette. Ki kellett íratnom a XII. kerületi általános iskolából, mert rendszeresen zaklatták. »Apád lop«, »rohadjatok meg«, »szétlopjátok az országot« – hetekig, sőt hónapokig hallgatta ezt a gyerek. Megbeszéltük, és mondtam neki, hogy ezt ne viselje tovább, keressünk másik iskolát. Most már konszolidáltabbak a körülmények.”

Takács konkrétabban is elmondta, hogy fiát hogyan bántalmazták társai az iskolában: „Fociztak az iskolában. Az egyik tízéves gyerek elesett, a fiam odament segíteni, nyújtotta a kezét. A másik gyerek meg ellökte a felé kinyújtott kezét és rászólt: »Húzzál innen, te fideszes g***! Takarodj, olyan nagyképű vagy, mint az apád! Az egész családotok az, pedig csak Orbán csicskái vagytok.«