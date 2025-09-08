Lefejezve, egy kötél mellett, a híd alatt találták meg egy orosz bányászati cég vezetőjét Kalinyingrádnál

Vasárnap délelőtt egy orosz bányászattal foglalkozó cég vezérigazgatójának lefejezett holttestét találták meg a kalinyingrádi régióban lévő Szolnyecsnoje falu mellett, egy híd alatt, egy kötél mellett. A rendőrség nyomozást indított az ügyben.

Alekszej Szinyicin a K-Potash Service vezetője volt, a cég kálium-szulfát és magnézium-szulfát kitermelésben utazott Kalinyigrádban. Egy 2022-es bírósági irat szerint a cég volt túl stabil, a kalinyingrádi bánya megnyitása ellen a helyiek többször is tiltakoztak.

A kalinyingrádi városháza épülete: középen az orosz zászló, balra a Kalinyingrádi terület, jobbra a város zászlaja Forrás: Wikimedia Commons

Oroszországban nem ritkán halnak furcsa halált cégvezetők, mióta Oroszország megtámadta Ukrajnát 2022-ben. (Meduza)