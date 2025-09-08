Lelőtték a gyerekeivel évek óta bujkáló új-zélandi apát

Egy fegyveres rablás ügyében nyomozó rendőrök lelőtték azt a férfit, aki közel négy éve bujkált három gyermekével Új-Zéland vadonjában – írja a Guardian.

A lövöldözés helyszíne. Fotó: DJ MILLS/AFP

Tom Phillips 2021 karácsonya előtt tűnt el a Waikato vidék erdeiben, miután felügyeleti vitába keveredett a gyerekei anyjával. Azóta rejtőzködve élt a ma 9 éves Emberrel, a 10 éves Maverickkel és a 12 éves Jaydával.

A hatóságok hétfő hajnalban kaptak riasztást egy vidéki gazdabolt kirablása miatt. Két gyanúsított quadon menekült el, majd egyikük egy puskával tüzet nyitott a rendőrökre. A lövöldözésben egy rendőr súlyosan megsérült. A rendőrök viszonozták a tüzet, és megölték a támadót, akiről úgy vélik, Phillips volt.

Phillips és egyik gyereke augusztus végén. Fotó: HANDOUT/AFP

A férfi egyik gyermekét a helyszínen találták meg, a másik kettőt néhány órával később egy közeli kempingben, épségben. „Megerősíthetem, hogy a gyerekek jól vannak, nem sérültek meg, és ma este orvosi vizsgálatra viszik őket” – mondta Jill Rogers rendőrhelyettes. A rendőrség nagy erőkkel, a fegyveres bevetési egységet is bevetve kereste a gyerekeket, mert félő volt, hogy a fagypont alatti hidegben maradnak egyedül.

A gyerekek anyja, Cat megkönnyebbülését fejezte ki, hogy véget ért a rémálom, de elszomorította, ahogyan a történet lezárult. Christopher Luxon miniszterelnök „szomorúnak és tragikusnak” nevezte az esetet. A helyi polgármester szerint ez a lehető legrosszabb kimenetel volt a közösség számára.

Phillips története évek óta izgalomban tartotta az országot, sokan nem értették, hogyan tudott gyermekeivel ilyen hosszú ideig eltűnni az elszigetelt vidéken.