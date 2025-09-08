Magyarország politikai fővárosa

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne a hétvége fontosabb anyagaival. (Többféle hírlevelünk is van, itt lehet közöttük válogatni.)
A Fidesz és a Tisza Párt is megszállta Kötcsét, a nap eseményeit itt foglaltuk össze.
Miután Orbán Viktor Dublinban nézte a 2-2-re végződött ír-magyar vb-selejtezőt, majd Csányi Sándorral együtt magánrepülővel hazatért, majd Kötcsén – azután, hogy élő adásban roskadt össze alatta egy papírdoboz – bejelentette, hogy nemzeti konzultációt tartanak a Tisza Párt „adóterveiről”.
Magyar Péter Balatonőszödről gyalogolt Kötcsére, ahol a 444-nek azt mondta, olyan a hangulat, mint az MSZP végóráiban. Szerinte érdemes lesz nézni, hogy az elszabadult Orbánt vajon Bidenhez hasonlóan leszedik-e a sajátjai, vagy inkább magára hagyják a bukott basát.
A rendőrség betiltotta a pécsi Pride-ot, a gyülekezési törvényre és az Alaptörvény 15. módosítására hivatkozó szervezők azt ígérik, így is megtartják.
A Magyar Nemzet nekiment az MTA két tagjának, mert közösen jegyeznek publikációkat, az Akadémia szerint így működik a tudomány.
A Tádzsikisztán és Kirgizisztán közötti Pamir Highway a világ második legmagasabban futó nemzetközi útja, ami olyan elzárt világba vezet, ahol 65 év a születéskor várható élettartam, az emberek pedig télen mínusz 40 fokban eszik a jakhúst, de az elnök képe még a legelszigeteltebb faluban is kint van az utcán.
Izrael elrendelte Gáza város evakuálását, Londonban közel 900 embert tartóztattak le egy palesztinpárti szervezet melletti tüntetésen. Tel-Avivban több mint 15 ezren vonultak utcára, hogy Netanjahu fejezze be a háborút és hozza haza a túszokat. Az ENSZ szerint már kevés az idő arra, hogy megállítsák az éhínség terjedését Gázában.
Először találták el az ukrán kormány épületét az oroszok, Ukrajna pedig megtámadta a Barátság kőolajvezetéket Brjanszk régióban.
Elindult a Megasztár új évada, amiben Curtis szájba köpésre buzdít, Tóth Gabi megszoptatná zsűritársát, a fő poén pedig az, hogy valaki kövér.
A Röviden a lényeg jóval komolyabb és valósághűbb a BoJacknél, de egyedi történetmesélős technikája, rafinált humora és az élet nagy kérdéseihez való őszinte hozzáállása miatt ott van az év emlékezetes Netflix-sorozatai között.
Szenzációs finn győzelem Rigában: a világ legjobb kosárlabdázója sem tudta megmenteni az esélyes Szerbiát.
A Fidesz idén jobban védi az újságírói kérdésektől a rendezvényre érkező vendégeit.
Vasárnapra Kötcse lett a politika fővárosa, idén először adták élőben Orbán Viktor beszédét. Az látszik, hogy hiába ígér Magyar Péter adócsökkentést, a fideszes kampánygépezet fő üzenete a Tisza Párt adóemelési terve lesz.
A miniszterelnök ellen a stadion előtt tüntetnek majd.
Nem rossz, de csak perceken múlt, hogy nem lett jobb.
Arra nem kaptunk választ, hogy fizetett-e az útért a miniszterelnök.
Ugyanazzal a géppel szállt le szombat éjjel, amivel korábban Orbán Sára és Jászai Gellért is utazott. Így érkezett meg a miniszterelnök Dublinból, hogy vasárnap megtartsa a szezonnyitó beszédet Kötcsén.
A miniszterelnök nem akarta elfogadni a felkínált ülőhelyeket, ez lett a veszte.
Attól függ, hogy ezt a konzultációt is „Magyarország Kormánya” bonyolítja-e le.
Magyar meghirdette az Orbán-Gyurcsány korszak lezárását. A túrát élőben közvetíti is a Facebookon.
A Tisza vezetője a miniszterelnök helyében kirúgná a tanácsadóit a kötcsei kordonozós performansz után. Magyar továbbra is Orbán választókörzetében tervez indulni, és elmondta, hogy a Tisza politikusai fognak még kommunikációs hibákat véteni, de szerinte fontosabb, hogy valódi emberek.
Szerinte érdemes lesz nézni, hogy az elszabadult Orbánt vajon Bidenhez hasonlóan leszedik-e a sajátjai, vagy inkább magára hagyják a bukott basát.
Kapu azt mondja, a fideszes pikniken, ami a külvilág számára Orbán Viktor beszédéből áll, az űrkutatást fogja népszerűsíteni.
A gyülekezési törvényre és az Alaptörvény 15. módosítására hivatkoznak. Pécs az egyetlen vidéki város, ahol megrendezik a Pride-ot, az idei lenne az ötödik.
Újabb fejezet a kormány MTA elleni kampányában.
Nagyon erős beszédet mondott a kultúráért és innovációért felelős miniszter a BME tanévnyitóján. Szerinte a magyar felsőoktatás most második aranykorát éli.
6 fővárosi képviselő és 3 külsős bizottsági tag érintett.
A Tádzsikisztán és Kirgizisztán közötti Pamir Highway a világ második legmagasabban futó nemzetközi útja. Egy olyan elzárt világba vezet, ahol 65 év a születéskor várható élettartam, az emberek pedig télen mínusz 40 fokban eszik a jakhúst. Az elnök képe azonban még a legelszigeteltebb faluban is kint van az utcán.
Felszólították a város lakóit, hogy déli irányban hagyják el a települést.
A Palestine Action szervezetet júliusban tiltották be arra hivatkozva, hogy terrorizmushoz köthető tevékenységet folytat. Az ilyen szervezetek támogatása bűncselekmény, 14 év börtön is járhat érte.
Az elmúlt hónapok legnagyobb tüntetése volt a szombati.
Az ENSZ tisztviselője szerint egyre gyorsabban fogy is az esély.
A tető és a felső emeletek is megsérültek, jelenleg is oltják a tüzet.
A támadásról a Magyarországról kitiltott Robert Brovdi számolt be. Szijjártó Péter szerint az új légitámadás nem érinti a Magyarországra irányuló kőolajszállítást.
A szakértők attól tartanak, hogy a változtatások megnyitják az utat az elfogult döntéshozatalok előtt.
Volt olyan amerikai elnök, aki belebukott abba, hogy túlzott luxizással vádolták, pedig az csak ellenfelei kampányfogása volt.
A kartellszabályok megsértése nem vicc.
Azért nem túl lelkesek, és a Hezbollah sem, meglátjuk, mi lesz ebből.
Isiba Sigeru inkább lemondott, mielőtt kiderül, pártja bizalmat szavaz-e neki.
Miután az erről szóló cikk egy orosz újságban jelent meg, sejteni lehet, melyikük nyert.
Elindult a Megasztár új évada, amiben Curtis szájba köpésre buzdít, Tóth Gabi megszoptatná zsűritársát, a fő poén pedig az, hogy valaki kövér.
A Röviden a lényeg jóval komolyabb és valósághűbb a BoJacknél, de egyedi történetmesélős technikája, rafinált humora és az élet nagy kérdéseihez való őszinte hozzáállása miatt ott van az év emlékezetes Netflix-sorozatai között.
A finnek jobban lepattanóztak, elszántabbak, frissebbek voltak, és jobban dobták a hármasokat is, elütötték a továbbjutástól a világ második legjobb kosárválogatottját. Lehet, hogy aranyérem nélkül fut ki a Jokics-generáció.
A Mocskos Fidesz Summer soha nem érhet véget.
Kezdődnek a villám vb-selejtezők. Lassan a legjobb futballistakorban vannak azok a fiúk, akik 2017-ben Európa hatodik legjobb csapatát alkották. A jelenlegi keretbe csak ketten férnek be.
Egymást gyepáló szépségkirálynőkkel, egy beszédhibás influenszer esésével és a Viszkissel kezdődött a celebek verekedése.
A film főszereplője, Luna Wedler megnyerte a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat.
Szólólemez dobozban, Trump Nobel-mániája, a legtöbb embert meggyilkoló Nobel-békedíjasok, Bede és a búvár, Labubu-temető, Pazaurek Dezső romjain, magnómúzeum, modellvasút-kiállítás, erotikus panoptikum, csigaparlament.