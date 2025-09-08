Mariah Carey most először kapott MTV VMA-díjat

35 éve tolja rendületlenül a popszakmát, de Mariah Carey korábban soha nem nyert MTV VMA-at, vagyis soha nem kapta meg az MTV videóklipeknek járó díját. Egészen eddig, ugyanis most végre megkapta a Vanguard Awardnak nevezett díjat, ami a díjátadó különleges kategóriája, és azok kapják minden évben, akik valami nagyon kiemelkedőt alkottak videóklipek szintjén a popkultúrában.
„Nem tudom elhinni, hogy ma kaptam meg az első VMA-met. Csak egy kérdésem van. Mi a francra vártatok?” – tette fel teljesen jogosan a kérdést Mariah Carey, akinek 1990-ben, vagyis harmincöt évvel ezelőtt jelent meg a Vision of Love című száma és a hozzá tartozó videóklipje.
Arról pedig gondolom beszélni sem kell, hogy az 1994-ben, vagyis 31 évvel ezelőtt megjelent karácsonyi albumához is több IKONIKUS videóklip is készült.
Az énekes 16. stódióalbuma egyébként szeptember 26-án jelenik meg.
A nosztalgiafaktor miatt kattintóknak mondom, hogy a Latin Iconnak járó díjat pedig Ricky Martin kapta:
A VMA-n az év videóklipjéért járó díjat Ariana Grande kapta a brighter days ahead című számához készült klipért.
(CNN)