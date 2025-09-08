Megbüntethetik a Szépművészetit, mert nem közbeszerzésen vettek nagy értékű festményeket

Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója egy háttérbeszélgetésen közölte a sajtóval, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) várhatóan megbünteti az intézményt, amiért szabálytalanul vásároltak meg az elmúlt öt évben hét nagy értékű festményt.

Júniusban már kiderült, hogy a múzeum átvilágítását végző Állami Számvevőszéknek (ÁSZ) problémája van a műtárgybeszerzésekkel, ezért a KDB-hez fordul. Egy 2014-es uniós irányelv szerint ugyanis az EU-s közbeszerzési értékhatár, jelenleg 220 ezer euró egyedi érték fölött közbeszerzési eljárás keretében kellene műtárgyakat vásárolni

– írja Facebook oldalán a Válasz Online, mely kitér rá, hogy a legtöbb magyar múzeum nem vásárol ilyen értékű műtárgyakat, a Szépművészeti viszont kivétel. Azokkal a tárgyakkal, amiket aukciókon vásároltak, nincs is gond, van viszont hét festmény, amit magánszemélyektől vásárolt a múzeum.

Baán László El Greco Gonzaga Szent Alajos képmása című festményének bemutatóján a Szépművészeti Múzeumban Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A hét kifogásolt vásárlás összesen 1,5 milliárd forintos értéket tesz ki, a legértékesebb El Greco Gonzaga Alajos képmása című festménye; a többi alkotás között van Zurbarán, Gerrit van Honthorst, Szinyei Merse Pál egy-egy festménye, illetve egy itáliai reneszánsz Madonna.

Baán László szerint az elvárás teljesen életszerűtlen (ki versenyezne kivel?), a műtárgypiacon az ilyen értékes darabokért ugyanis nem az eladók, hanem a vevők versenyeznek, és versenyhátrányt jelent, ha a múzeumoknak lassú és bürokratikus, lényegében fiktív közbeszerzéseket kell lebonyolítaniuk. A Szépművészeti ezért azt kéri a kormánytól, kezdeményezzék az EU-s irányelv felülvizsgálatát, és mentesítsék a múzeumokat a kötelezettség alól.