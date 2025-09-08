Meghalt Rick Davies, a Supertramp alapítója

81 éves korában, hosszú rákbetegség után elhunyt Rick Davies, aki Roger Hodgsonnal együtt volt a brit Supertramp zenekar alapítója, frontembere és fő dalszerzője. A Supertramp progresszív rockegyüttesből a 70-es évek egyik legsikeresebb zenekarává vált a Breakfast in America albummal.

Davies, aki olyan Supertramp-slágereket írt és énekelt, mint a Goodbye Stranger és a Bloody Well Right, mélyebb és kevésbé jellegzetes hanggal rendelkezett, mint Hodgson, aki a zenekar legnagyobb slágerét, a The Logical Songot írta és énekelte. Sőt, Hodgson állítja, hogy a másik nagy Supertramp-slágert, a Breakfast in Americát is alapvetően ő jegyezte.

Mégis Davies volt az, aki továbbvitte a Supertramp nevet, miután Hodgson 1983-ban távozott a zenekarból különböző viták miatt, amelyek kreatív nézeteltérésekkel kezdődtek, de később kiterjedtek a dalszerzői jogdíjakra és egyéb kérdésekre is, és amelyek még a múlt hónapban is folytatódtak a bíróságon. (via Variety)