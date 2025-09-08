Most mindenki képzelje el összezárva Torghelle Sándort, Hajdú Pétert, Veiszer Alindát és Ceglédi Zoltánt

tévé
Hahó, értelmiségiek! Megint lesz Árulók, az RTL pedig már be is dobta az első 11 nevet, akik szerepelnek majd a taktikai-pszichológiai-bűnügyi realityben. Súlyos a névsor, és ez még mindig nem a teljes lista:

  • Ács Fruzsina humorista, pszichológus
  • Anger Zsolt színész, rendező
  • Ceglédi Zoltán politikai elemző
  • Hajdú Péter producer, műsorvezető
  • Józan László színész
  • Sárközi Ákos séf
  • Schoblocher Barbara énekes
  • Szinetár Dóra színész
  • Torghelle Sándor volt válogatott labdarúgó
  • Veiszer Alinda riporter
  • Wolf Kati énekes
Szinetár Dóra nem fért rá a képre
Fotó: RTL

Az új előzetes szerint egyelőre úgy tűnhet, mintha az eddigi műsorvezetőt, vagyis a saját bevallása szerint nárcisztikus szociopata Árpa Attilát lecserélték volna Sváby Andrásra – aki első évadban szerepelt –, de bőven előfordulhat, hogy ez csak egy kedves kis beetetés, és ezzel próbálják nagy csodálkozásra bírni a nézőket.

