Most mindenki képzelje el összezárva Torghelle Sándort, Hajdú Pétert, Veiszer Alindát és Ceglédi Zoltánt

Hahó, értelmiségiek! Megint lesz Árulók, az RTL pedig már be is dobta az első 11 nevet, akik szerepelnek majd a taktikai-pszichológiai-bűnügyi realityben. Súlyos a névsor, és ez még mindig nem a teljes lista:

Ács Fruzsina humorista, pszichológus

Anger Zsolt színész, rendező

Ceglédi Zoltán politikai elemző

Hajdú Péter producer, műsorvezető

Józan László színész

Sárközi Ákos séf

Schoblocher Barbara énekes

Szinetár Dóra színész

Torghelle Sándor volt válogatott labdarúgó

Veiszer Alinda riporter

Wolf Kati énekes

Az új előzetes szerint egyelőre úgy tűnhet, mintha az eddigi műsorvezetőt, vagyis a saját bevallása szerint nárcisztikus szociopata Árpa Attilát lecserélték volna Sváby Andrásra – aki első évadban szerepelt –, de bőven előfordulhat, hogy ez csak egy kedves kis beetetés, és ezzel próbálják nagy csodálkozásra bírni a nézőket.