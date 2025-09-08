Nem mond le a lisszaboni polgármester a siklóvasút balesete miatt

Elismerte a városvezetés politikai felelősségét, de nem mondd le a posztjáról a siklóvasút balesete miatt Carlos Moedas, Lisszabon polgármestere – írja az MTI. A Gloria nevű sikló egy kabinja szerdán siklott ki, 16-an meghaltak és 23-an megsebesültek, jelentős részben külföldiek.

Fotó: ZED JAMESON/Anadolu via AFP

Moedas a SIC Notícias televíziónak vasárnap azt mondta, hogy a városvezetés politikai felelősséggel tartozik a tömegközlekedés működtetéséért, de nem tett semmi olyat, ami a konkrét esetben a karbantartás hiányosságához vagy mulasztáshoz vezetett volna a siklót üzemeltető Carris cégnél. Azt is mondta, nem kell lemondania a közlekedésért felelős helyettesének sem, és a balesettől függetlenül méltatta a Carris dolgozóinak szakértelmét. Ha a vizsgálat során tisztázódik a felelősség kérdése a tragédiát okozó problémáért, meg fogja tenni a szükséges lépéseket.



A hétvégén közzétett első hivatalos vizsgálati eredmények szerint a tragédiát az egymást egyensúlyban tartó két kabin közötti kábel elszakadása okozta. Szeptember 3-án 18 órakor a Gloria siklóvasút kocsijai a megfelelő állásban voltak a portugál légi és vasúti balesetek kivizsgálásával foglalkozó hivatal (GPIAAF) szerint. Azt nem lehet pontosan tudni, hogy hányan utaztak a kocsikban.

A jármű kocsijai „néhány pillanattal az indulás után, mintegy hat méter megtétele után, hirtelen elveszítették az összekötő kábel által biztosított egyensúlyi erőt". A 2. számú kabin (az út alján) hirtelen hátrafelé kezdett haladni. Az 1. számú kabin, a (felső állomástól) Calçada da Glóriától, továbbra is lefelé haladt, és sebessége egyre nőtt, annak ellenére, hogy a vezető megpróbálta lefékezni – írták a GPIAAF nyomozói. „Mintegy 170 méterrel az út kezdete után, a Calçada végső szakaszán található jobbos kanyar elején a jármű a (nagy) sebessége miatt kisiklott és felborult” – derült ki a jelentésből.

A jármű teljesen elvesztette irányíthatóságát, a kabin felső részével oldalról nekicsapódott a bal oldalon található épület falának, ami a fa karosszéria megsemmisülését eredményezte. Ez után frontálisan nekicsapódott egy lámpaoszlopnak és a siklóvasút légi elektromos hálózata tartószerkezetének; mindkettő öntöttvas, így nagyon jelentős károkat okozott a kocsiban. A kocsi végül egy másik épület sarkánál állt meg.