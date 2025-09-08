Orbán kötcsei beszéde gátlástalan kampányt és irányváltás nélküli kormányzást vetít előre

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Az egyórás világmegfejtés utánra maradt egy kis idő Magyarországra és a kampányra is a kormányfő vasárnapi kötcsei beszédében.

Ebből kiviláglik a Fidesz három csodafegyvere: minden állami eszköz fel lesz használva a párt érdekében, minden választó célzottan meg lesz vásárolva, minden fideszes szemmel lesz tartva.

Tartalmi változás, mondjuk lejövetel az orosz gázról, vagy a nagy rendszerek modernizálása, na, az viszont nem pálya.

Kötcsét a Fidesz politikai évadnyitó rendezvényeként szokás emlegetni, amelyen Orbán irányt mutat a következő hónapokra. Választások előtti években ez a pár hónap pont a kampányidőszak, úgyhogy a hétvégi, egyórás miniszterelnöki beszéd alapján néhány dolgot már láthatunk abból, hogy milyen kampány vár ránk, főleg, hogy Orbán is kijelölte az időtávot azzal, hogy „előttünk álló hét hónapot” emlegetett állandóan.

A Tisza esélyeiről szóló elemzésekben mi is le szoktuk írni, hogy egy dolog a közvéleménykutatás, egy másik pedig az, hogy melyik párt mögött milyen erőforrások, szervezettség, struktúra, beágyazottság áll.

A fideszes erőforrásokra meg is lett a válasz: végtelen. Orbán vasárnap bejelentette, hogy nemzeti konzultációt indítanak a „kiszivárgott adótervek", magyarul a Tisza ellen, hogy ezzel mozgósítsák a fideszeseket. Ez nem csak azt jelenti, hogy már tényleg teljesen összemossák az állam, a kormány és a Fidesz céljait és eszközeit, hanem azt is elárulta Orbán, szokatlan és érthetetlen őszinteséggel egyébként, hogy a nemzeti konzultáció intézményére pártpolitikai mozgósító akcióként tekint. Az eddigi szöveg általában az volt, hogy a szuverenitást kell megerősíteni, vagy hogy „egyetértésben hozzuk meg a hazánk számára fontos kérdéseket", azt még ők sem merték eddig bevállalni, hogy a fő vetélytárs pártot kell a földbe döngölni és lejáratni.

Eddig sem volt egyszerű szétszálazni, hogy egy-egy kampányakció mögött technikailag ki áll. A Harcosok Klubja például elvileg pártügy, de simán nyomták a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon is, mint ahogy a Harcosok Óráját, vagy a tisztán Tisza-ellenes kampányt is. Menczer Tamás elvileg Fidesz-alkalmazottként a minisztérium fizetési listáján videózgatott a minisztériumban. De az állam által szervezett és fizetett nemzeti konzultáció Magyar Péter ellen mégiscsak egy új szint, és mutatja, mi várható áprilisig ilyen szempontból.