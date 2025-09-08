Rekordot dönt az új látásjavító technológia

Szemüvegesek figyelem! Hódít az újgenerációs lézeres szemműtét – túl vannak 10 millió kezelésen

Világszerte már több mint 10 millió lézeres szemműtétet végeztek a legújabb, 4. generációs látásjavító technológiával. Nem véletlen, hiszen a Visumax ReLEx SMILE eljárással a szemüvegesek percek alatt búcsút inthetnek a segédeszköznek. Népszerűsége töretlen, a szakértők szerint a beavatkozások száma 2-3 éven belül elérheti a 20 milliót.

Dr. Fekete Orsolya átveszi a 10 millió elvégzett SMILE-kezelés díját a Zeiss hazai képviselőjétől, Fabinyi Bencétől.

Magyarországon jelenleg Dr. Fekete Orsolya, a Sasszemklinika refraktív sebésze végzi ezt a modern műtétet, mivel az eljárás speciális lézert és nagyfokú sebészi tapasztalatot igényel. Nem véletlen, hogy a klinika vezető műtőorvosa vette át a világon elvégzett 10 millió SMILE kezelés után járó díjat, amelyet Fabinyi Bence, a Zeiss Magyarország képviselője adott át. Cikkünkben őt kérdeztük a tapasztalatokról és a módszer előnyeiről.

Mi az a VisuMax ReLEx SMILE, és miért forradalmi?

„A SMILE nem csupán egy kedves hangzású mozaikszó, hanem egy valódi technológiai áttörés” – magyarázza Dr. Fekete Orsolya. „Ez az eljárás a lézeres szemműtétek negyedik generációját képviseli: kíméletesebb, gyorsabb gyógyulást tesz lehetővé, és kevesebb kellemetlenséggel jár. 2018-ban találkoztam először ezzel a technológiával egy londoni szakmai kongresszuson – már akkor lenyűgözött, mennyire kíméletes. 2020-ban végeztem el az első ilyen műtétet Magyarországon, és büszke vagyok rá, hogy ennyire sikeres.”

Dr Fekete Orsolya – a Sasszemklinika szemész főorvosa, refraktív sebésze nyilatkozik az eljárásról

Hogyan működik az új technológia és miben jobb?

A korábbi, harmadik generációs FEMTO típusú műtétek kétlépcsősek: először a lebeny kerül kialakításra a szaruhártyán, majd egy másik lézerrel történik a dioptriakorrekció. Az új VisuMax ReLEx SMILE kezelésnél ezzel szemben mindezt egyetlen fázisban, egyetlen lézerrel végezzük ezért a lézer kezelési ideje körülbelül 10-11 másodpercre rövidül szemenként.” – emeli ki a sebész.

Dr. Fekete Orsolya szerint a SMILE eljárás legnagyobb előnye a kíméletesség. „A dioptriakorrekció minimális beavatkozással történik, így a szaruhártya egysége és az ott futó idegek szinte sértetlenek maradnak.

Számokban ez így néz ki: míg a korábbi FEMTO műtéteknél körülbelül 20 mm-es lebenyszélt kellett kialakítani, a SMILE esetében mindössze egy apró, 2 mm-es rés készül és ezen keresztül a szaruhártya középső, érzéketlen rétegéből gyakorlatilag „kihúzom a dioptriát”. A kis szövetlencse eltávolításával a látás azonnal javul, a műtéti rész néhány órán belül begyógyul.”

Gyors gyógyulás és kevesebb az átmeneti mellékhatás

Mivel a hagyományos lebeny helyett csupán egy apró bemetszés készül a minimális beavatkozásnak köszönhetően az átmeneti mellékhatások kockázata – például szemszárazság – jelentősen lecsökken. „Ez különösen azoknak a pácienseknek jelent megoldást, akik korábban a kontaktlencse miatt krónikus szemszárazságban szenvedtek, és emiatt nem jöhetett náluk szóba a műtét” – teszi hozzá Dr. Fekete.

És mit érez ebből a páciens a műtét alatt és után?

„A kezelés valóban prémium élményt nyújt – nemcsak technológiai szempontból, hanem a komfortérzet tekintetében is” – meséli a sebész.

„A lézeres kezelési idő mindössze 10–11 másodpercig tart szemenként. A páciensek ez idő alatt gyakorlatilag semmit sem éreznek – és ez benne a legjobb. Csak annyi a dolguk, hogy kényelmesen feküdjenek, és akár beszélgethetnek is velem.

A beavatkozás után enyhe szúró érzés vagy könnyezés előfordulhat, de ezek általában 1–2 órán belül elmúlnak. A látásjavulás pedig már a műtőasztalon érezhető. Nem véletlen, hogy a kezelést SMILE-nak hívják: a páciensek valóban mosolyogva hagyják el a műtőt”.

Sasszem Visumax Relex Smile kezelés a Sasszemklinikán

Gyors regenerálódás, azonnali visszatérés a mindennapokba

A SMILE után tapasztalható a leggyorsabb regenerálódás az összes elérhető eljárás közül, hiszen a kezelt területen gyakorlatilag nincs szükség hosszabb gyógyulásra. Ez különösen előnyös azoknak, akik aktív életet élnek, rendszeresen sportolnak, vagy gyorsan vissza kell térniük a munkába.

„A műtétet követően már egy nap pihenés után lehet könnyebb sporttevékenységet végezni – például kardioedzést –, három nap elteltével labdajátékokat játszani vagy teniszezni, egy hét után pedig nagyobb fizikai terhelést igénylő edzéseket, például súlyzós gyakorlatokat folytatni.

Sőt, sokan már egy nap pihenés után visszatérnek a munkába, autót vezetnek, vagy akár repülőre is szállnak – természetesen csak akkor, ha a kötelező kontrollvizsgálaton mindent rendben találok” – emelte ki a főorvosnő.

Amerikában már a vadászpilóták is ezt a technológiát használják

A VisuMax ReLEx SMILE eljárás nemcsak népszerű, de rendkívül biztonságos is. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyezési Hivatal (FDA) engedélyével rendelkezik, ami azt jelenti, hogy szigorú klinikai vizsgálatokon ment keresztül, és tudományosan igazoltan hatékony.

Jelenleg a világon ez az egyedüli negyedik generációs lézeres látásjavító technológia, amely ezzel a minősítéssel rendelkezik – nem véletlen, hogy az amerikai hadsereg, sőt vadászpilóták is ezt választják.

Kinek ajánlja a SMILE kezelést?

„A SMILE kezelés elsősorban azoknak ajánlom, akiknek -1 és -10 dioptria közötti rövidlátásuk van – akár cilinderes eltérés mellett, aktívan sportolnak, vagy munkájuk során fokozott sérülésveszélynek vannak kitéve. Emellett olyan pácienseknek is megoldást nyújt, akik korábban szemszárazság miatt nem voltak alkalmasak más lézeres szemműtétre. És végül: azok számára, akik a legmodernebb, legbiztonságosabb megoldást keresik – a Visumax Relex SMILE a kiváló választás.”

Mi az első lépés az éles látás felé?

Az első lépés egy alapos alkalmassági vizsgálat a Sasszemklinikán. Ez a vizsgálat határozza meg, hogy a páciens alkalmas-e lézeres szemműtétre, különösen a legújabb, kíméletes Visumax RELEX SMILE technológiára. Az alkalmassági vizsgálat 40 éves kor alatt 15 000Ft, 40 év felett 25 000 forint– mely levonható a kezelés árából.