Sokszor leírták már Orbánt, de mindig, mindenből felállt

Vasárnap Kötcsén hivatalosan is elstartolt a kampány: ezúttal nem csak a Fidesz indította a somogyi faluból a hadjáratot, de az új arcokat bemutató Tisza Párt is.

A közvélemény már fordulatra számít: a 21 kutatóközpontnál 8 százalék az ellenzéki párt előnye a kormánypárttal szemben, a Závecznél pedig 5. A biztos szavazók között azonban még ennél is nagyobb Tisza fórja és egyre több megmondóember biztos a változásban.

A történelemkönyvek és Orbán Viktor karaktere azonban óvatosságra kell intse az ellenzéki optimistákat.

Helyzet:van, 2. rész, a stúdióban Ács Dániel és Rényi Pál Dániel.