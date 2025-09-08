Szabadon engedték a lengyelek a Pussy Riot-tag Ajszoltan Nyijazovát, akire évtizedek óta fáj a foga a türkmén hatalomnak

Suwalki város körzeti ügyészsége szabadon engedte a Pussy Riot-projekt tagját, Ajszoltan Nyijazovát, akit Türkmenisztán kezdeményezésére vettek őrizetbe a lengyel–litván határon a napokban. Az eljáró ügyész figyelembe vette, hogy Nyijazovának állandó tartózkodási engedélye van Litvániától, és azt is, hogy már volt egy őrizetbe vétellel kapcsolatos pere Horvátországban, amelyet megnyert.

A türkmén nőt szombaton, szeptember 6-án vették őrizetbe a suwalki határátkelőn, miután a neve szerepel az Interpol körözési listáján. Türkeminisztán évtizedekkel ezelőtt kezdeményezte Nyijazova kiadatását, az Interpol-körözés kérése ellenére azóta is érvényben van. A Pussy Riot-osok mindeközben állítják: egyetlen bűne, hogy „a világ egyik lezártabb diktatúrájának nyílt ellenzékéhez tartozik.

Ajszoltan Nyijazova

Ajszoltan Nyijazovát legutóbb 2022-ben, a szlovén–horvát határon fogták le, abban a több mint két évtizedes ügyben, amelyben Türkmenisztán azzal vádolja, hogy jelentős pénzeket sikkasztott az állam központi bankjától. Ezzel kapcsolatban több évet töltött korábban rácsok mögött Oroszországban – miután egy alkalommal, még 2011-ben, Svájcban őrizetbe vették és kiadták –, ott ismerkedett meg a szintén bebörtönzött Pussy Riot-taggal, Marija Aljohinával, majd csatlakozott a projekthez.

Apja, Kurbanburad Nyijazov jogvédőként türkmén ellenzéki szereplő volt, aki a 2000-es évek elhunyt, miután bebörtönözték hazájában. (via Meduza, Ragyio Szvoboda)