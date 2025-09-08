Szijjártó: Nem üzent Trump Magyarországnak az orosz kőolajvásárlások beszüntetésének ügyében

Miután a Fehér Ház sajtóirodája is megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök az európai vezetőkkel való csúcstalálkozón azt mondta, Európának le kell válnia az orosz olajról, Szijjártó Péter külügyminiszter hétfőn reggel az MTI beszámolója szerint a Harcosok órájában azt mondta, hogy „a sajtóban terjedő hírekkel ellentétben” nem üzent Donald Trump amerikai elnök Magyarországnak az orosz kőolajvásárlások beszüntetésének ügyében.

„Természetesen nem volt ilyen üzenet, még közel hasonló sem. Ugye arról van szó, hogy Európában a háborúpárti brüsszelita politikusok megpróbálják az utolsó energiaegyüttműködési szálakat is elvágni Európa és Oroszország között. Ugye ennek legfőbb vesztese Európa. (…) Európa gazdaságilag elkezdett gyengülni, aminek az egyik fő oka az, hogy az elmúlt években az európai gazdasági növekedés modelljét kinyírták” – mondta Szijjártó, aki szerint két csoportja van az európai államoknak.

Az egyikbe azok tartoznak, „akik gyalázzák az oroszokat és azokat is, akik tőlük kőolajat vesznek, miközben titokban, ázsiai közvetítőkön keresztül maguk is ugyanezt teszik, míg a másikba Magyarország és Szlovákia tartozik, akik nyíltan, nem titokban, az infrastruktúra által meghatározottan módon veszik az orosz kőolajat”.

Elmondta, hogy Magyarországra két kőolajvezeték jön be, az egyik Oroszország, a másik Horvátország felől, utóbbinak azonban kisebb a kapacitása, mint Magyarország és Szlovákia együttes igénye, vagyis egyedül azzal fizikailag nem lenne lehetséges a két ország ellátása.

„Tehát Magyarország az infrastruktúrából, a fizikai valóságból fakadóan csak akkor tud biztonságosan üzemelni energia szempontjából, hogyha a Barátság kőolajvezeték működik. A Horvátországból érkező vezeték remek kiegészítő vezeték, de önmagában nem képes ellátni Magyarországot és Szlovákiát.”