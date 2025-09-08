Takács Péter: Mindenki nyugodjon le, újra jó a víz Fehérváron

Facebook-bejegyzésben közölte Takács Péter egészségügyi államtitkár a nyilvánossággal, hogy több mint egy hónap után újra iható a csapvíz a székesfehérvári Szent György Oktatókórház B épületében. Az államtitkár a „Mindenki nyugodjon le” mém kíséretében tette közzé a hírt, de gondja volt arra is, hogy a sajtót propagandamédiának nevezze, és „baloldali hisztériakeltést” emlegessen, csak mert a média kiemelten foglalkozott azzal, hogy egy magyar kórház szülészetén hosszú hetekig fertőzött volt a csapvíz.

A folyamatos balos hisztériakeltés közepette dolgozó székesfehérvári kollégáknak hála a Tisztiorvosi Hivatal mérései mindenhol negatív eredménnyel zárultak. Ez azt jelenti, hogy most már az összes korlátozást fel lehet oldani, nem csupán tisztálkodásra, hanem ivásra is alkalmas a csapvíz a Fejér Vármegyei Szent György Oktatókórház B épületében

– írta Takács Péter, hozzátéve, hogy a beszerelt vízkezelő gép jól működik, a baktérium mindenhol eltűnt. Az államtitkár megköszönte „minden egészségügyi, műszaki és szakhatósági kollégának, hogy a betegbiztonságot maximálisan szem előtt tartva, az érvényes protokollok szerint végezték a feladataikat akkor is, amikor a legaljasabb támadásoknak volt kitéve a kórház!”

Utóbbi alatt az államtitkár nyilván arra céloz, amikor több beszámoló is megjelent arról, hogy a kórházban vízszerelők mentek be egy vajúdó kismamához, illetve méhszájvizsgálat közben nyitottak rá egy másik nőre. A kórház ügyét egyébként is a kormányzat hallgatása és mellébeszélése tette igazán súlyossá.

Először Földi Judit, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője posztolt arról augusztus 3-án, hogy nincs víz a kórház B épületében, ahol többek között a szülészet is van. Ezután az RTL is beszámolt a helyzetről olyan anyákra hivatkozva, akik szerint hetek, hónapok óta ez a helyzet a székesfehérvári kórházban. Később Magyar Péter arról írt, hogy egy 8 hónapos kislánynál a pseudomonas aeruginosa baktérium fertőzést mutatták ki, ami miatt július 27. óta emberi fogyasztásra és a gyerekek mosdatására alkalmatlan a kórházban lévő csapvíz.

A kórház vezetése ugyan tagadta ezeket a híreket, Takács Péter pedig egyre idegesebb hangulatú posztokban Lenin-fiúzta Magyar Pétert, amikor az ellenzéki politikus augusztus közepén a kórházba látogatott. Ennek ellenére még utána is arról szóltak a hírek, hogy a szülészeten továbbra is csak palackozott ásványvízzel lehet tisztálkodni.

Takács most a posztját legalább azzal zárja: