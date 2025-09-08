Tipszmiksz: kinek mi jut eszébe erről a képről?

Orbán Viktor jobbnál jobb képekkel kápráztatja el követőit: a téma természetesen a kötcsei dzsembori, mosolygós arcok, bográcsban rotyogó ebéd, és egyéb ínyencségek.

Nekem az a kép ütötte meg a szemem, aminek leginkább azt a címet tudnám adni:

A kedves miniszterelnök atyaian tekint le az őt üdvözlő kisgyerekre.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Adódhat a kérdés: kinek mi jut eszébe a képről? Én már elárultam, nekem Lenin. Ez persze nem lehet meglepő, hiszen foglalkoztam a népmesékben megjelenő jóságos Leninnel még egyetemista koromban (akit érdekel, itt írtam erről bővebben). Amikor is többek közt ilyen remekműveket szemlélgettem:

Illusztráció egy gyerekeknek szóló szovjet mesekönyvből.

Valójában egy kedves karácsonyi jelenetből van kiemelve ez az atyaian vállra tett kezes kompozíció, a teljes műalkotás így néz ki.

Boldog karácsonyt, gyerekek!

De mutatom a két képet egymás mellett is, csak a műélvezet kedvéért:

Csak nehogy egy óvatlan pillanatban Orbán miniszterelnök is megalapítsa a Tiszta Tányérok Társaságát!

Ha valaki bővebben olvasgatna Lenin és a gyerekek népmesei kalandjairól ezt a cikket ajánlom, benne az idézett kép és még sok másik.

