Tipszmiksz: kinek mi jut eszébe erről a képről?

Orbán Viktor jobbnál jobb képekkel kápráztatja el követőit: a téma természetesen a kötcsei dzsembori, mosolygós arcok, bográcsban rotyogó ebéd, és egyéb ínyencségek.
Nekem az a kép ütötte meg a szemem, aminek leginkább azt a címet tudnám adni:
A kedves miniszterelnök atyaian tekint le az őt üdvözlő kisgyerekre.
Adódhat a kérdés: kinek mi jut eszébe a képről? Én már elárultam, nekem Lenin. Ez persze nem lehet meglepő, hiszen foglalkoztam a népmesékben megjelenő jóságos Leninnel még egyetemista koromban (akit érdekel, itt írtam erről bővebben). Amikor is többek közt ilyen remekműveket szemlélgettem:
Valójában egy kedves karácsonyi jelenetből van kiemelve ez az atyaian vállra tett kezes kompozíció, a teljes műalkotás így néz ki.
De mutatom a két képet egymás mellett is, csak a műélvezet kedvéért:
Csak nehogy egy óvatlan pillanatban Orbán miniszterelnök is megalapítsa a Tiszta Tányérok Társaságát!
Ha valaki bővebben olvasgatna Lenin és a gyerekek népmesei kalandjairól ezt a cikket ajánlom, benne az idézett kép és még sok másik.
Kell-e ma gondolkodnunk bármennyit is Leninen? Nyilván nem kell. De miért nem temetik el, hogy jön ide Dziga Vertov, az ember a felvevőgéppel, és mennyire sikerült beléptetnie Vlagyimir Iljicsnek a gyerekeket a Tiszta Tányérok Társaságába?