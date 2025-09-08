Több százmilliós szerződést kötött a Szuverenitásvédelmi Hivatal Balásy Gyula cégeivel

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal a nyáron újabb több százmilliós szerződést kötött az állami propagandán milliárdossá vált Balásy Gyula cégeivel, a New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft.-vel. A HVG cikke szerint a megállapodás 2026. január 31-ig szól, keretösszege nettó 865 millió forint, ebből a hivatal nettó 605,5 millió forint lehívására kötelezettséget vállalt, vagyis ezt az összeget biztosan elkölti Balásy cégeinél, a fennmaradó rész opció. A beszerzést szokás szerint a Rogán Antalhoz tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal bonyolította le.

Balásy Gyula, a Lounge-csoport tulajdonosa és vezetője
Fotó: Németh Dániel/444

A mostani megbízás szerint Balásyék „komplex kommunikációs ügynökségi, gyártási és médiaügynökségi tevékenységeket” látnak el. A dokumentum 22 különböző feladatkört említ, a stratégiai tanácsadástól és kreatívkoncepció-alkotástól kezdve a film- és videógyártáson, online kampányokon, PR- és rendezvényszervezésen át egészen a médiaügynökségi feladatokig. A dokumentum szerint Balásy cégeinek szükség esetén a Szuverenitásvédelmi Hivatal részére reklámajándékokat kell biztosítania, azok logózásáról és csomagolásáról is gondoskodva. Felsorolnak példákat is: póló, pendrive, power bank és kábel, bögre, kulcstartó, naptár, toll, ajándékzacskó, kemény fedelű jegyzetfüzet, határidőnapló. A cégeknek rendezvényeket is kell szerveznie, a hivatal igényei szerint elemző-kutatói beszélgetéssorozatokat (10-15 alkalom), könyvbemutatókat Budapesten és vidéken (szintén 10-15 alkalom), valamint belső rendezvényeket (3 alkalom). Balásyék feladata a rendezvények teljes körű előkészítése és megvalósítása.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője.
Fotó: Kristóf Balázs/444

Nem ez az első megbízás Láncziék és Balásy cégei között, 2023 októberében kötöttek nettó 1,28 milliárd forintos szerződést. Erről Hadházy Ákos országgyűlési képviselő posztolt, a nyilvánosságra hozott dokumentumban az szerepelt, hogy a hivatal legfontosabb eszköze a nyilvánosság, célja pedig az elkészített jelentések nyilvánosság előtti bemutatása, valamint tevékenységének népszerűsítése.

Van miből költeni, a hivatal költségvetése 2024-hez képest idén több mint duplájára nőtt, összesen 6,2 milliárd forintra, ebből 1,2 milliárd mehet reklám- és propagandakiadásokra.

belföld nemzeti kommunikációs hivatal kommunikáció balásy gyula lounge design lánczi tamás szerződés new land media kft Szuverenitásvédelmi Hivatal
Kapcsolódó cikkek

Még milliárdosabb lett az állami propagandán milliárdossá vált Balásy Gyula

Óriási üzlet kiszolgálni a kormány kommunikációs kampányát, egyetlen évben 9 milliárdos osztalékot hozott az udvari beszállítónak.

Haszán Zoltán
POLITIKA