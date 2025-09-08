Több százmilliós szerződést kötött a Szuverenitásvédelmi Hivatal Balásy Gyula cégeivel

A Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal a nyáron újabb több százmilliós szerződést kötött az állami propagandán milliárdossá vált Balásy Gyula cégeivel, a New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft.-vel. A HVG cikke szerint a megállapodás 2026. január 31-ig szól, keretösszege nettó 865 millió forint, ebből a hivatal nettó 605,5 millió forint lehívására kötelezettséget vállalt, vagyis ezt az összeget biztosan elkölti Balásy cégeinél, a fennmaradó rész opció. A beszerzést szokás szerint a Rogán Antalhoz tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal bonyolította le.

Balásy Gyula, a Lounge-csoport tulajdonosa és vezetője Fotó: Németh Dániel/444

A mostani megbízás szerint Balásyék „komplex kommunikációs ügynökségi, gyártási és médiaügynökségi tevékenységeket” látnak el. A dokumentum 22 különböző feladatkört említ, a stratégiai tanácsadástól és kreatívkoncepció-alkotástól kezdve a film- és videógyártáson, online kampányokon, PR- és rendezvényszervezésen át egészen a médiaügynökségi feladatokig. A dokumentum szerint Balásy cégeinek szükség esetén a Szuverenitásvédelmi Hivatal részére reklámajándékokat kell biztosítania, azok logózásáról és csomagolásáról is gondoskodva. Felsorolnak példákat is: póló, pendrive, power bank és kábel, bögre, kulcstartó, naptár, toll, ajándékzacskó, kemény fedelű jegyzetfüzet, határidőnapló. A cégeknek rendezvényeket is kell szerveznie, a hivatal igényei szerint elemző-kutatói beszélgetéssorozatokat (10-15 alkalom), könyvbemutatókat Budapesten és vidéken (szintén 10-15 alkalom), valamint belső rendezvényeket (3 alkalom). Balásyék feladata a rendezvények teljes körű előkészítése és megvalósítása.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője. Fotó: Kristóf Balázs/444

Nem ez az első megbízás Láncziék és Balásy cégei között, 2023 októberében kötöttek nettó 1,28 milliárd forintos szerződést. Erről Hadházy Ákos országgyűlési képviselő posztolt, a nyilvánosságra hozott dokumentumban az szerepelt, hogy a hivatal legfontosabb eszköze a nyilvánosság, célja pedig az elkészített jelentések nyilvánosság előtti bemutatása, valamint tevékenységének népszerűsítése.

Van miből költeni, a hivatal költségvetése 2024-hez képest idén több mint duplájára nőtt, összesen 6,2 milliárd forintra, ebből 1,2 milliárd mehet reklám- és propagandakiadásokra.