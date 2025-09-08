Trump azzal támadja Tom Hankst, hogy „destruktív” és „WOKE”

Donald Trump a közösségi oldalán dicsérte az Egyesült Államok Katonai Akadémiája (West Point) öregdiák-szövetségét, amiért hirtelen lemondták a Tom Hanks tiszteletére tervezett ceremóniát. Trump azt írta: „Nagy West Pointunk (ami egyre nagyobb lesz!) okosan lemondta Tom Hanks színész díjátadó ceremóniáját. Fontos lépés! Nincs szükségünk arra, hogy destruktív, WOKE díjazottak kapják a szeretett amerikai díjainkat!!! Remélhetőleg az Akadémiai Díjak és más Hamis Díjátadók felülvizsgálják majd szabályaikat és gyakorlatukat az igazságosság és a méltányosság nevében. Nézzétek, ahogy a HALOTT NÉZETTSÉGÜK MEGUGRIK!”

Tom Hankst a hónapban az idei Sylvanus Thayer-díjjal tervezték kitüntetni „szolgálatáért és a nemzeti érdekben végzett eredményeiért”. Egy, az oktatóknak küldött üzenetben Mark Bieger nyugalmazott ezredes kijelentette, hogy a visszamondás lehetővé teszi az intézménynek, hogy „továbbra is a fő küldetésére összpontosítson: felkészíteni a kadétokat arra, hogy tisztként vezessenek, harcoljanak és győzzenek a világ legveszélyesebb haderejeben, az Egyesült Államok Hadseregében”, anélkül, hogy részletezte volna, hogyan kapcsolódik ez a két dolog egymáshoz.

Hanks korábban a demokrata jelölteket, köztük Barack Obamát és Hillary Clintont támogatta, ugyanakkor mélyen a szívén viselte a veteránok ügyét. Ő volt a washingtoni II. világháborús emlékmű nemzeti szóvivője, és az öregdiák-szövetség saját eredeti közleménye szerint támogatta Bob Dole adománygyűjtő kampányát a Dwight D. Eisenhower Emlékműhöz. Tiszteletbeli tagként beválasztották a hadsereg Ranger Hall of Fame-jébe, 2016-ban pedig megkapta a Szabadság Elnöki Érdemérmet.

Tom Hanks a New York-i Tribeca Festivalon 2025. június 4-én. Fotó: Charly Triballeau/AFP

Katonai szerepei közé tartozik John Miller kapitány a Ryan közlegény megmentése című filmben, a vietnami háborús Forrest Gump (amiért elnyerte a legjobb színész Oscar-díját) és Ernie Krause parancsnok a Greyhoundban, aminek a forgatókönyvét is ő írta. Ő volt a címszereplő a 2013-as Phillips kapitányban, és főszerepet kapott a hidegháborús Kémek hídjában is. Hanks az egyik legelismertebb amerikai színész, aki hét Emmy-díjat és öt Oscar-jelölést kapott a legjobb színész kategóriában, ezekből kettőt egymás után meg is nyert.

Trump – aki maga is kipróbálta a színészkedést, többek között egy rövid szereppel a Reszkessetek, betörők! 2-ben – rendszeresen panaszkodott amiatt, hogy sosem nyert Emmy-díjat a The Apprentice című valóságshow-jáért, az állítva, hogy „meg kellett volna kapnia”, „elcsaltak tőle egy Emmyt”, és „az Emmy-díjak mind politikaiak”. (Guardian)