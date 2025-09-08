Trump „utolsó figyelmeztetést” adott a Hamásznak, hogy fogadja el a gázai tűzszüneti megállapodást

Donald Trump vasárnap felszólította a Hamászt, hogy fogadja el a Gázában fogva tartott túszok szabadon bocsátásáról szóló megállapodást – írja a Guardian. „Az izraeliek elfogadták a feltételeimet. Most a Hamászon a sor” – írta Trump a Truth Socialon. „Figyelmeztettem őket a következményekre, ha nemet mondanak. Ez az utolsó figyelmeztetésem, több nem lesz.” A Hamász később közleményben jelezte, hogy amerikai közvetítőkön keresztül kaptak javaslatokat egy tűzszüneti egyezségre. Azt közölték, hogy a közvetítőkkel egyeztetnek az elképzelések pontosításáról, de részleteket nem árultak el. A szervezet azt is írta, hogy kész tárgyalni a túszok elengedéséről, ha azzal párhuzamosan „egyértelmű bejelentést” tesznek a háború lezárásáról, és Izrael teljesen kivonja erőit a Gázai övezetből.

Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

„Szerintem nagyon hamar megszületik a gázai megállapodás” – mondta Trump újságíróknak, miközben New Yorkból Washingtonba tartott. Részleteket nem közölt, de hozzátette: bízik benne, hogy minden túsz visszatér, akár élve, akár holtan. „Úgy gondolom, mindegyikük vissza fog kerülni.”

Az izraeli N12 televízió szombati híre szerint Trump új tűzszüneti javaslatot tett a Hamásznak. A tervezet alapján a Hamász a fegyverszünet első napján szabadon engedné a még fogva tartott 48 túszt, cserébe az Izraelben raboskodó több ezer palesztin fogolyért. A felek a tűzszünet idején tárgyalnának a háború végleges lezárásáról. Egy izraeli tisztviselő megerősítette, hogy Izrael „komolyan mérlegeli” Trump javaslatát, de részleteket nem közölt.