Újabb cirill betűs drón zuhant le Lengyelország területén

Lengyelország területén, Terespol átkelőhely közelében, 300 méterre a fehérorosz határtól újabb drón zuhant le, amelynek roncsain cirill betűs feliratok voltak. A lengyel ügyészség szerint a repülő eszköz nagy valószínűséggel nem szállított robbanóanyagot. A roncsok vizsgálata elkezdődött, a rendőrség biztosítja a helyszínt.

A Polsat News hírügynökség információi szerint az ukrán hatóságok előre figyelmeztették a lengyel felet a drón érkezéséről.

Szeptember 6-án, szombaton is lezuhant egy „azonosítatlan tárgy” a lublini vajdaságban, Majdan Sielec faluban. Erről az derült ki, hogy csempészárut szállíthatott.

Nagyobb diplomáciai vihart kavart az az augusztus 20-ai eset, amikor az ukrán határtól több mint 100, a fehérorosztól 90 kilométerre, egy Osiny falu közelében lévő kukoricaföldbe csapódott drón. A lengyelek szerint akkor az irániak által fejlesztett Sahed orosz változatának egy példánya repült be mélyebben a légterükbe. A lengyelek akkor nyílt provokációról beszéltek. (via Ukrajinszka Pravda, Polsat News)

