6480 milliárd forint hitelt kért fegyverkezésre a békepárti Orbán-kormány az EU-tól, többet mint a legtöbb tagállam

Magyarország az Európai Bizottság SAFE (Security Action for Europe) nevű programjából a korábban említett 20 milliárd euró helyett végül 16,2 milliárdot kért (6480 milliárd forint), ami közel 10 százaléka a magyar államadósságnak, és közel 17 százaléka a költségvetés idei évre tervezett bevételének.

Az elsődleges jelentkezéseket július végén zárta le az Európai Bizottság, akkor nem közöltek összegeket – írja a HVG. A legtöbbet egyébként a lengyelek kérték, 43,7 milliárd eurót, őket követik a románok 16,8 milliárd euróval, majd pedig Franciaország és Magyarország következik egyaránt 16,2 milliárdot euróval. Összesen 19 tagállam igényelt pénzt a rendelkezésre álló 150 milliárd euróból.

Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

Az Európai Bizottság 2025 februárjában javasolta a SAFE (Security Action for Europe) nevű programot, amelyről rendkívül gyorsan, pár hónap alatt döntöttek a tagállamok, és most már a megvalósítás szakaszába lépett a kezdeményezés. A programban alacsony költségű hiteleket fognak nyújtani, hogy segítsék a tagállamokat a sürgősen szükséges védelmi felszerelések beszerzésében. A SAFE azt is lehetővé teszi az EU-nak, hogy továbbra is támogassa Ukrajnát azáltal, hogy a védelmi iparát kezdettől fogva bevonja ennek a pénznek a felhasználásába. A program 10 éves türelmi időt tartalmaz a hiteltörlesztésre, a versenyképes kamatlábakra és a harmadik országokkal kötendő kétoldalú megállapodások lehetőségeire a jogosultság bővítése érdekében.