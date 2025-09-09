A dékán szerint a melegek mellett kiálló pázmányos oktató hozta nehéz helyzetbe a hallgatóit

„A harmadik érintett oktató az első tanítási napon juttatta el elektronikus formában azonnali hatályú felmondását, nehéz helyzetbe hozva ezzel kurzusaira jelentkezett hallgatókat és oktatótársait, mivel már az aznapi óráit sem tartotta meg. Indoklásában vitatta a számára, a katolikus tanítás megismerése céljából, előírt továbbképzés jogszerűségét” – írja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának dékánja annak kapcsán, hogy hétfőn felmondott a harmadik, melegek mellett kiálló pázmányos pszichológus is. Bár nem írta alá névvel, a fejlécben megjelölt dékán Birher Nándor.

Birher Nándor dékán Fotó: Facebook / PPKE BTK

Továbbá ezt írják a keddi közleményben: „Ezúton is szeretnénk megerősíteni, hogy ennek a továbbképzésnek a célja nem az oktató büntetése vagy ellehetetlenítése volt. Egyetemünk nevében is szerepel a katolikus jelző, és az érintett munkatárs munkaszerződésében is szerepel, hogy kifejezetten tudomásul vette és vállalta a katolikus szellemiség tiszteletben tartását. Tekintettel arra, hogy az érintett oktató saját maga is több levélben érdeklődött ennek pontos megfogalmazásáról, ezért szerettük volna számára biztosítani ezt a lehetőséget, hogy a Katolikus Egyház Katekizmusának ismeretében tudjon felelős oktatói kötelezettségeinek a jövőben eleget tenni.”

Mint ismeretes, a Pázmány bölcsészkara a dékán kezdeményezésére azután indított etikai eljárást, hogy a pszichológusok a HVG-ben arról írtak, hogy a tudományos bizonyítékok szerint a szeretetteljes család fontosabb a gyerekeknek, mint a szülők neme. A Pázmány ezután etikai eljárásban marasztalta el a saját oktatóit. A három pszichológust szociológus kollégájukkal ellentétben formálisan nem bocsátották el, viszont fegyelmit kaptak. Ebben a figyelmeztetés mellett egy, a katolikus tanításról szóló hat alkalmas továbbképzés lehetőségét ajánlották fel az elmarasztalt pszichológusoknak. Zsila Ágnes esetében azonban ez már nem lehetőség, hanem kötelező lett, azaz a dékán minden szerdán másfél órán keresztül kívánta katekézisből leckéztetni és kikérdezni a pszichológust.

A közleményben most azt is írják a harmadik távozó oktató kapcsán, hogy „senkit nem kívánunk kényszeríteni intézményünkben folytatott oktatásra, ezért az indoklással való egyet nem értés rögzítése mellett tudomásul vettük, hogy az oktató számára a munkaviszony további fenntartása nem vállalható, és távozik intézményünkből”. Az ügyről bővebben ebben a cikkben olvashatnak.