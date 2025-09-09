A Fehér Ház tudott róla, hogy Izrael bombázni fog Dohában

A Fehér Ház egyik tisztviselője megerősítette a BBC-nek, hogy a Trump-adminisztrációt értesítették Izraeli Doha elleni légicsapásáról, mielőtt az bekövetkezett volna. Ez pedig komoly kérdéseket vet fel a lap szerint az Egyesült Államok tudatosságával és részvételével kapcsolatban. Katar ugyanis az USA egyik fő, nem NATO-tag szövetségese, és kb. 10 ezer amerikai katona állomásozik az országban.

Fotó: SECURITY CAMERA/Anadolu via AFP

De a későbbiekben valószínűleg több is kiderülhet, hiszen Karoline Leavitt tájékoztatja majd az újságírókat, később pedig Trump is kamerák elé áll az Ovális Irodában.

Kedden Izrael légitámadásokat hajtott végre Dohában, Katar fővárosában, ami kivívta az arab ország felháborodását, mivel ezzel nemzetközi jogokat sértett Izrael. Az akció során Izrael a Hamász tárgyalóbizottságát vette célba, akik azért érkeztek Dohába, hogy az amerikai békejavaslatról tárgyaljanak. Netanjahu szerint a támadás jogos volt mint válaszcsapás a hétfői jeruzsálemi terrortámadásra, amelyet a Hamász vállalt magára.