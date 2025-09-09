A külügy felajánlotta a segítségét a Tbilisziben megvert magyarnak

Súlyosan megsérült Tbilisziben Mézes László Róbert aktivista egy kormányellenes felvonuláson, amikor civil ruhás erősemberek megtámadták őt és többeket. Mézesnek, aki PRESS feliratú mellényben volt, beverték az arcát és eltörték az ujját. Mézes azt mondta, ki akarták csavarni a kezéből a telefonját, de nem hagyta, ekkor megütötték, földre teperték és megverték. Kórházba szállították, ahol kiderült, hogy két ujja eltört, az arcát két helyen is össze kellett varrni.

Az esettel kapcsolatban a 24.hu kérdezte a külügyminisztériumot, amire az alábbi választ kapták: „Nagykövetségünk haladéktalanul megkezdte a bajba jutott magyar állampolgár felkutatását miután értesült az eseményről. A sérülést szenvedett magyar férfit az ügyben eljáró konzul személyesen kereste fel a kórházban, megbizonyosodott állapotáról és a megfelelő kórházi ellátásról, valamint egyeztetett a kórház felelős vezetőjével is. A magyar állampolgár minden visszajelzés alapján megfelelő kórházi kezelésben részesült és nem kért konzuli segítséget, jogi segítségnyújtást vagy tolmácsolást a nagykövetségünk munkatársaitól.”

Grúziában (Georgiában) majdnem egy éve zajlanak a kormányellenes tüntetések, Mézes erről tudósítja a Magyar Hangot.