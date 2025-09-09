A védelmi minisztert nevezte ki kormányfőnek Emmanuel Macron

Emmanuel Macron francia államfő Sébastien Lecornu védelmi minisztert nevezte ki kedden este kormányfőnek a lemondását benyújtó Francois Bayrou helyett – jelentette be az elnöki palota.

Bayrou kormánya hétfőn elveszítette a bizalmi szavazást a parlamentben, majd Macron elfogadta a miniszterelnök lemondását. A 39 éves Lecornu már a negyedik miniszterelnöke lesz az országnak az utóbbi mintegy egy évben. Még mint konzervatív politikus 2017-ben csatlakozott Macron centrista mozgalmához, és támogatta őt akkori elnökválasztási kampányában. Védelmi miniszterként jelentős haderőfejlesztést indított el az ukrajnai háború miatt.

Ebben a cikkben írtunk részletesen a francia kormányválság okairól és lehetséges következményeiről.

Sébastien Lecornu Fotó: THOMAS SAMSON/AFP

A december óta hivatalban lévő Bayrou augusztus végén jelentette be, hogy bizalmi szavazást kezdeményez szeptember 8-án a kormány adósságcsökkentő tervének végrehajtásához és a 2026-ra meghatározandó költségvetési irányvonal támogatásához, amely csaknem 44 milliárd eurós megtakarítást irányoz elő. Az adósságcsökkentés részét képezte két munkaszüneti nap eltörlése is, ami széleskörű elutasítást váltott ki a francia társadalomban. (MTI)