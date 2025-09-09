Amerika kiszáll az orosz, a kínai és az iráni dezinformáció elleni globális küzdelemből

Az Egyesült Államok közölte, a továbbiakban nem működik együtt az európai országokkal az orosz, a kínai és az iráni dezinformációs kampányok visszaszorítása terén – írta meg a Financial Times. A Biden-kormányzat által tavaly aláírt megállapodás célja a rosszindulatú, felforgató jellegű információs kampányok kiterjedt azonosítása és leleplezése volt.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump az alaszkai találkozójukon Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A Trump-kormányzat feloszlatta azokat a kormányzati ügynökségeket, amelyek az amerikai választások védelméért és a rosszindulatú befolyásolási kísérletek leküzdéséért harcoltak külföldön és belföldön. A republikánusok szerint az ügynökség valójában a konzervartív hangok elfojtásáért felelt.

Az amerikai külügyminisztérium alá tartozó Global Engagement Center (GEC) ügynökséget 2011-ben hozták létre, hogy az online terrorista propaganda ellen küzdjön, de később feladatává vált a külföldi dezinformációs kampányok követése és leleplezése. A központot annak megszűnéséig vezető James Rubin szerint a lépéssel Amerika egyszerűen kivonult az Oroszországgal és Kínával vívott információs háborúból.