Amerika kiszáll az orosz, a kínai és az iráni dezinformáció elleni globális küzdelemből

Az Egyesült Államok közölte, a továbbiakban nem működik együtt az európai országokkal az orosz, a kínai és az iráni dezinformációs kampányok visszaszorítása terén – írta meg a Financial Times. A Biden-kormányzat által tavaly aláírt megállapodás célja a rosszindulatú, felforgató jellegű információs kampányok kiterjedt azonosítása és leleplezése volt.
A Trump-kormányzat feloszlatta azokat a kormányzati ügynökségeket, amelyek az amerikai választások védelméért és a rosszindulatú befolyásolási kísérletek leküzdéséért harcoltak külföldön és belföldön. A republikánusok szerint az ügynökség valójában a konzervartív hangok elfojtásáért felelt.
Az amerikai külügyminisztérium alá tartozó Global Engagement Center (GEC) ügynökséget 2011-ben hozták létre, hogy az online terrorista propaganda ellen küzdjön, de később feladatává vált a külföldi dezinformációs kampányok követése és leleplezése. A központot annak megszűnéséig vezető James Rubin szerint a lépéssel Amerika egyszerűen kivonult az Oroszországgal és Kínával vívott információs háborúból.
„Az információs hadviselés korunk valósága, a mesterséges intelligencia pedig csak megsokszorozza a kockázatokat” – mondta Rubin, aki szerint a központ soha nem cenzúrázott senkit.