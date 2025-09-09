Az egykori válogatott labdarúgó arra biztatta a sportolókat Magyar Péter rendezvényén, hogy „álljanak át” a Tiszához

„Azért jöttem el, hogy lássák a többiek – mert van több válogatott labdarúgó, meg válogatott sportoló, aki át akar állni a Tiszához –, hogy jöjjenek bátran” – ezt mondta Vecsésen, Magyar Péter országjárásának hétfői állomásán Váczi Zoltán volt válogatott labdarúgó. Magyar erre megjegyezte: „nem kell átállni, nem kell dezertálni, csak kiállni a hazájukért”. A jelenetet itt lehet megnézni:

Váczi kétszer játszott a válogatottban egy iráni kupasorozat során Irán és Macedónia ellen. Sikeres a Békéscsaba játékosaként lett a '90-es évek elején, majd a Vasashoz igazolt. Nagy technikai tudásáról, szabadrúgásgóljairól volt ismert, ő rúgta például az 1996-os év gólját (itt lehet megnézni), de a sportolóhoz nem igazán méltó életmódjáról is. Már aktív játékos korában is dohányzott, rendszeresen ivott. Alkoholproblémáiról többször is beszélt a sajtóban.