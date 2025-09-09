Betiltották a közösségi oldalakat, emberek haltak meg az emiatt kirobbant tüntetéseken, feloldották a tiltást

Feloldották a közösségi médiás platformokra vonatkozó tiltást Nepálban, miután a döntés nyomán kirobbant tüntetések során közel húszan meghaltak – írja a Reuters. A hatóságok határozatlan ideig kijárási tilalmat rendeltek el a főváros, Katmandu teljes területén, hogy megakadályozzák a további demonstrációkat.

Fotó: PRABIN RANABHAT/AFP

A tiltás bevezetését megelőző napon országszerte tüntettek a kormányzati korrupció és a közösségi oldalak betiltása miatt. A szervezők által „Z generációsnak” nevezett tüntetéseken több mint százan megsérültek, 19-en meghaltak. A miniszterelnök, K. P. Sharma Oli sajnálatát fejezte ki a történetekkel kapcsolatban, és általános vizsgálatot ígért. Elmondása szerint a kormány ingyenes ellátást biztosít a sérülteknek, az elhunytak családjainak pedig segélyt adnak.