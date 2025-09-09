Budapestről már az Otthon start indulása előtt eltűntek a 30 milliósnál olcsóbb lakások

Az elmúlt egy évben látványosan eltolódott a fővárosi lakáspiac a magasabb ársávok felé, írja keddi közleményében a Duna House. Az adásvételek értéke alapján készített kategóriák azt mutatják, hogy Budán és Pesten egyaránt is magasabb árú ingatlanok kerültek túlsúlyba, bár a Duna két partja között eltérő ütemű volt a drágulás tempója

Tavaly augusztusban a budai oldalon száz adásvételből csak 15-ben vettek 70 milliósnál drágább lakást, míg idén augusztusban már 61 százalék volt ez az arány. Ezzel párhuzamosan a 40-50 millió forint közötti lakások részesedése 25-ről 8%-ra, a 60-70 milliósoké szintén pedig 25-ről 14 százalékra csökkent. Az alsóbb ársáv eltűnt: a 25-30 millió forint közötti lakásokra kötött adásvételi szerződések aránya 10 százalékról nullára esett vissza.

A pesti oldalon néhány millióval alacsonyabban van a beszállási küszöb: itt 25 millió forint az az összeg, aminél nem lehet olcsóbban lakást venni. De még a 30-35 millióba kerülő lakások adásvételének aránya is elenyésző: tavaly minden tizedik szerződés ilyen volt, idén augusztusra azonban az a 10 százalék 2 százalékra csökkent. Tavaly minden negyedik eladott pesti lakás 40-50 millióba került, az akkori 26 százalékos arány idén már csak 15 százalék volt. Bezzeg a 60-70 milliós lakásokra kötött adásvételek aránya 4-ről 17 százalékra nőtt, míg a 70 millió fölöttieké 19-ről 35 százalékra.

„Nem arról van szó, hogy hirtelen a luxuslakások iránt nőtt volna meg a kereslet”, hanem arról, hogy a folyamatos áremelkedés miatt egyre több, akár átlagos állapotú ingatlan is az eddigi legmagasabb árkategóriába csúszott. A Duna House vezető elemzője, Szegő Péter szerint az Otthon start szeptember 1-jei indulása várhatóan tovább erősíti az áremelkedést, hiszen a kedvezményes kamat lehetővé teszi, hogy a vevők nagyobb hitelösszeget vállaljanak.