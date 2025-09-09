„Csodás titkokról” írt Trump Epstein születésnapjára

Egy női alakba írt elképzelt párbeszéd Trump és Epstein közt a későbbi elnök aláírásával – ez az a születésnapi köszöntőlevél, amelyet most hoztak nyilvánosságra az amerikai képviselőház felügyeleti bizottságának demokrata tagjai.

Ez egy úgynevezett „születésnapi könyvből” származik, amelyet Epstein 50. születésnapjára állított össze a brit Ghislaine Maxwell, Epstein volt barátnője és bűntársa 2003-ban. A könyvet Epstein végrendeletével és személyes címjegyzékével együtt hozták nyilvánosságra, amelyben királyi családok, hírességek, modellek és politikusok elérhetőségei is megtalálhatók a világ minden tájáról. Epstein hagyatékának ügyvédei a múlt havi idézés után küldték el a dokumentumokat a kongresszusnak.

Trump korábban azt állította, hogy a születésnapi üzenet „nem létezik.” Robert Garcia, a felügyeleti bizottság demokrata tagja szerint most „kiderült, hogy Donald Trump hazudott, és mindent megtesz, hogy eltitkolja az igazságot.” Trump nem kommentálta az üzenet nyilvánosságra kerülését, a Fehér Ház azonban hétfőn ismét kijelentette, hogy az elnök semmilyen üzenetet nem küldött a könyvhöz, és azt állítják, hogy az aláírás nem egyezik meg Trumpéval. A bizottság republikánus elnöke, James Comer közleményben azzal vádolta a demokratákat, hogy „kiragadott dokumentumokkal játszanak politikai játékot”.

A 2008-ban elítélt Epstein az üzleti és politikai világ legmagasabb köreiben mozgott, ügyfeleinek fiatalkorú lányokat szállított, szexpartikat szervezett évtizedeken át. Halálát a hivatalos orvosszakértők öngyilkosságnak minősítették. Munkatársa, Ghislaine Maxwell jelenleg 20 éves börtönbüntetését tölti, mert tizenéves lányokat csábított Jeffrey Epstein körébe, ahol szexuálisan visszaéltek velük. Tavaly a Maxwell ügyében keletkezett bírósági iratokat nyilvánosságra is hoztak, ezekben Trump, Bill Clinton és András herceg is szerepelt, de az elnököt nem vádolják semmivel. Az elmúlt hetekben viszont már Trump és Epstein kétségkívül létező kapcsolata áll a középpontban.

(BBC)