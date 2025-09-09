Dömötör Csaba szerint nem a fideszeseknek üzent Orbán, amikor azt mondta, „semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve és minden el lesz rendezve”

Orbán Viktor a kötcsei beszédében a választásig tartó kampányról és az arra szolgáló mozgósításáról szóló részt így zárta le: „mostantól kezdve mindenki tegye meg amit tud, mert ismernek engem, nem vagyok olyan ember, aki fenyegetőzik, meg durváskodik, de higgyék el, semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve és minden el lesz rendezve.”

Mivel külső szemlélő számára úgy tűnik, hogy a miniszterelnök azoknak a fideszeseknek üzent, akik nem akarják magukat száz százalékig belevetni a választási kampányba, Strasbourgban megkérdeztük Dömötör Csaba fideszes EP-képviselőt, hogy kiknek és mit üzent a miniszterelnök.

Dömötör azt mondta, szerinte az üzenet nem a fideszeseknek, hanem az ország érdekei ellen dolgozóknak szólt.

„Azt gondolom, hogy az üzenet arra vonatkozott, hogy aki az ország érdekei ellen dolgozik, azt a magyarok mindig megjegyzik. Ennek az eredményei és következményei pedig mindig látszódnak a választáson.”

Azt is mondta, hogy úgy érzi, a fideszes politikusok felkészültek a kampányra, és a közösségük mögött sok tapasztalat van, most azonban nem a kampánnyal, hanem a kormányzati munkával kell foglalkozniuk.

„Amikor az ember egy kormánypártnak a tagja, akkor hiába van kampány, hiába közeledik a választás, a kormányzati munkával kell elsősorban foglalkoznia. Elsősorban a csörtékkel kell foglalkoznunk, mert nagyon nem mindegy, hogy mondjuk a következő uniós költségvetésben Magyarország kárára vagy előnyére fogadnak el döntéseket.”

Dömötör Csaba Fotó: Molnár Kristóf/444

Orbán Viktor lecserélte a Fidesz kampányfőnökét. A négy kétharmadot szállító Gyürk Andrást Orbán Balázs váltja a pozícióban. Dömötör nem adott konkrét választ arra, hogy mi volt az oka a cserének, annyit mondott, hogy mindkét politikus rendkívül felkészült, és rengeteg tapasztalattal rendelkezik, „úgyhogy bárki is vezesse a Fidesz választási kampányát, azt tudom neki mondani, hogy hajrá”.