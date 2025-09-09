Donald Trump „nagyon rosszul érzi magát”, hogy Izrael pont Katarban hajtott végre légicsapást

Izrael Dohában légicsapást mért a Hamász vezetőiből álló tárgyalóküldöttségre. A jelenlegi információk szerint a vezetők túlélték a támadást, de az egyik vezető fia, a helyi iroda három tagja és a katari biztonsági erők egy tagja meghalt. Az már korábban kiderült, hogy az Egyesült Államokat előre tájékoztatták a támadásról. A történtek után Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője tartott sajtótájékoztatót, ahol elmondta: az amerikai hadsereg reggel értesítette a Trump-adminisztrációt az izraeli támadásról. Arra a kérdésre viszont nem volt hajlandó válaszolni, hogy vajon az amerikai hadsereget Izrael tájékoztatta-e vagy észlelték a támadást.

A kérdés egyáltalán nem mellékes, ugyanis Katar az Egyesült Államok egyik legfőbb nem NATO-tag szövetségese, az országban mintegy 10 ezer amerikai katona állomásozik. Tehát ha előre tudott USA a támadásról, akkor elviekben ki kellett volna mentenie az amerikaiakat, vagy minimum menedéket kellett volna biztosítania nekik.

„Katar egyoldalú bombázása – amely szuverén nemzet, az Egyesült Államok közeli szövetségese, és amely nagyon keményen dolgozik velünk a béke megteremtése érdekében – nem segíti elő Izrael vagy Amerika céljait”, mondta Leavitt. Hozzátette: a Hamász felszámolása azonban nemes cél.

Leavitt azt is elmondta, hogy Steve Witkoff különmegbízott figyelmeztette Katart a közelgő támadásra. Ezt azonban Majed Al-Ansari katari szóvivő szinte azonnal cáfolta. Állítása szerint ugyanis hamisak azok a hírek, miszerint Katart előzetesen tájékoztatták volna a támadásról. „Az egyik amerikai tisztviselőtől kapott jelzés a robbanások hangja közben érkezett”, mondta.

Katerine Leavitt szerint az elnök Katart erős szövetségesnek és barátjának tekinti, és „nagyon rosszul érzi magát a támadás helyszíne miatt”. Trump azonban úgy véli, hogy

Egy másik kérdésben Leavittet arról faggatták, hogy Trump fel van-e háborodva Netanjahu Dohában végrehajtott egyoldalú fellépése után. Az viszont nem derült ki, hogy Netanjahura nézve járhat-e bármilyen következményekkel az eset. Leavitt szerint ezt a döntést csak az elnök hozhatja meg. (Sky News)