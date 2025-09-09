Egy fotó szerint Epstein „eladott” egy nőt Donald Trumpnak

A Jeffrey Epstein 50. születésnapjára készült, hétfőn közzétett albumban található egy fénykép, amelyen Epstein egy DJ Trump aláírással ellátott csekket tart a kezében. A fotó mellett van egy kézzel írt szöveg is, mely szerint Epstein 22 500 dollárért „eladott” egy nőt Trumpnak – írja a Guardian.

A fotón Epstein és Joel Pashcow is látható egy kitakart arcú nő mellett. Paschow régóta tagja Trump Mar-a-Lago-i birtokának. A fotót a képviselőház felügyeleti bizottságának demokrata tagjai osztották meg X-en.

A fénykép melletti feljegyzés, mely valószínűleg Paschow-tól származik, így szól:

„Jeffrey már korán tehetséget mutatott a pénz és a nők terén. Itt épp eladja a »teljesen leamortizált« [kitakart rész, feltehetőleg egy név] Donald Trumpnak 22 500 dollárért. Epstein már ekkor is nagyon »értett az emberekhez«. Bár én bonyolítottam az ügyletet, semmit sem kaptam a lányért adott pénzből.”

A csekken „DJ Trump” aláírás szerepel, de ez más stílusú szignó, mint a jelenlegi elnök eddig ismert aláírásai.

A Wall Street Journal szerint az „eladott” nő egy olyan személy, akivel Epstein és Trump „társasági életet élt” az 1990-es években. A nő ügyvédje a lapnak elmondta, hogy ügyfele 1997 körül szakított Epsteinnel, és sem Epsteinnel, sem Trumppal nem volt romantikus kapcsolata, nem ismeri Pashcow-t, és nem tudott a levélről, amelyet „undorító és mélyen zavaró átverés”-nek nevezett.

NEW PAGE FROM EPSTEIN’S BIRTHDAY BOOK: Epstein and a longtime Mar-a-Lago member joking about selling a "fully depreciated" woman to Donald Trump for $22,500. pic.twitter.com/iEMNSRX7X8 — Oversight Dems (@OversightDems) September 8, 2025

A képviselőház felügyeleti bizottságának demokrata tagjai hétfőn kezdték közzétenni Epstein születésnapi könyvének részleteit. Hétfőn Trump Epsteinnek küldött születésnapi üdvözletét hozták nyilvánosságra. Ez egy meztelen női alakba írt elképzelt párbeszéd Trump és Epstein közt a későbbi elnök aláírásával. Trump aznap azt mondta, kamu a neki tulajdonított üdvözlőlap.

A „születésnapi könyvet” Epstein 50. születésnapjára állította össze a brit Ghislaine Maxwell, Epstein volt barátnője és bűntársa 2003-ban. Maxwellt 2022-ben szexuális emberkereskedelemért 20 év börtönbüntetésre ítélték.

A 2024-es elnöki kampány során Trump megígérte, hogy közzéteszi Epstein ügyfeleinek teljes listáját, de miután januárban hivatalba lépett, az igazságügyi minisztérium kijelentette, hogy ilyen lista nem létezik.

Epstein 2008-ban bűnösnek vallotta magát kiskorúval való prostitúcióra való felbujtás vádjában, és 2019-ben a börtönben halt meg gyanús körülmények között, miközben a tárgyalást várta egy emberkereskedelmi ügyben.