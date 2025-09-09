Felgyújtott parlament, helikopteren menekített miniszterek: a miniszterelnök lemondása sem állította meg a tüntetéseket Nepálban

Lemondott kedden a nepáli miniszterelnök, K.P. Sharma Oli a napok óta tartó, rendkívül heves korrupcióellenes tüntetések hatására. A tüntetések ugyan azután törtek ki a himalájai országban, mert a kormány megpróbált letiltani néhány közösségi oldalt, de hamar kiderült, hogy ennek a rendeletnek a visszavonása ide már kevés lesz, és az ország fiatal lakosainak rengeteg baja van az általuk rendkívül korruptnak tartott politikai elittel.

Fotó: PRABIN RANABHAT/AFP

A nemzetközi sajtó Z-generációs tüntetésekként hivatkozik a történtekre, mivel az újságíróknak nyilatkozó szervezők mind azt hangsúlyozták, hogy egy egész korosztálynak lett elege a fennálló politikai rendből, ami nem teremtett érdemi gazdasági lehetőségeket az országban, ellenben a saját tagjaik meggazdagodását segítette.

Az elmúlt időszakban megszaporodtak a nepáli közösségi oldalakon a posztok, melyek a politikai elit gyermekeinek fényűző életmódját mutatták be, és a tüntetők szerint emiatt akarta a kormány betiltani a közösségi oldalakat.

A kormány hivatalos indoklása a múlt héten bevezetett tiltással kapcsolatban az volt, hogy a külföldi közösségi oldalak nem regisztrálták magukat megfelelően a kormányzati ügynökségeknél, és ezért volt szükség többjük lekapcsolására. A kormány hevesen tagadta, hogy a szólásszabadságot akarnák kurtítani, inkább az online terjedő csalásokra és dezinformációra hivatkoztak, de ezzel nem sikerült meggyőzniük a tüntetőket.

Oli keddi lemondásához alighanem a hétfői események vezettek el, amikor a tüntetők és a hatóságok összecsapásában 19 ember meghalt, és a helyszíni beszámolók szerint a rohamrendőrök léptek fel rendkívül keményen a tüntetőkkel szemben, éles lőszert is alkalmazva, amit aztán még hevesebb tüntetések követtek.

A tiltakozások továbbterjedtek a fővárosból, Katmanduból, és számos beszámoló érkezett arról, hogy a tüntetők politikusok házát ostromolták és gyújtották fel. Terjed olyan felvétel is, amin állítólag a pénzügyminiszter, Bishnu Prasad Paudel látható, ahogy tüntetők bántalmazzák az utcán. Egy másik terjedő videón az látható, ahogy az ex-miniszterelnök, jelenlegi házelnök Sher Bahadur Deuba és felesége, a jelenlegi külügyminiszter, Arju Rana Deuba sérülten áll tüntetők gyűrűjében.

A Times of India beszámolója szerint ez utóbbi felvétel már Oli lemondása után készült, azaz a lemondással sem sikerült véget vetni a felkelésnek. A miniszterek megtámadását egyelőre nem erősítette meg hivatalos forrás, de a hadsereg azt közölte, hogy több politikust is helikopterekkel menekítettek ki otthonaikból.

A 73 éves Oli tavaly nyáron kezdte meg a negyedik ciklusát. Távozását azzal indokolta, hogy ezzel nyitná meg az utat a kialakult helyzet alkotmányos rendezéséhez. A Reuters információi szerint Ramchandra Paudel államfő elfogadta Oli miniszterelnök lemondását, és megkezdődött a párbeszéd a következő miniszterelnök kiválasztásáról. Oli távozása után több kormánytag is közölte, hogy szintén lemondanak posztjukról.

Közben a hadsereg a közösségi médiában kérte a tüntetőket, hogy tanúsítsanak önmérsékletet, hiszen lemondott a kormányfő, ám ez a felhívás nem ért célt, az Al-Jazeera magyar idő szerint kedd délután azt közölte, hogy a parlament épülete is lángra kapott.

A szegény dél-ázsiai országban 2008-ban ért véget a királyság, szintén tüntetések hatására, melyek azonban nem voltak annyira erőszakosak, mint a mostaniak. Az India és Kína között fekvő országnak azóta 13 kormánya volt, és a politikai instabilitás és a gazdasági kilátástalanság jellemezte ezt az időszakot. Nepálban a 15-24 éves korosztályban tavaly 20,8 százalékos volt a munkanélküliek aránya, sok fiatalnak külföldre kell mennie, ha dolgozni akarnak.